Da ‘Piojo’ apoyo total a Osorio

No merece el trato recibido en la última semana, asevera estratega de las Águilas del América

Miguel Herrera, técnico del América, aseguró que el estratega de la selección mexicana de futbol, el colombiano Juan Carlos Osorio, no merece el trato recibido en la última semana, de ahí que pidiera darle apoyo total.

En conferencia de prensa, en Coapa, el “Piojo” dijo que el estilo del seleccionador nacional puede o no gustar, pero que no ha engañado a nadie y ha dado resultados; incluso, acotó, el “Tri” está a un paso de la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Faltando la segunda vuelta del hexagonal, México está, prácticamente, calificado… no es lo que realmente se merece; es un tipo que viene a trabajar, que no está engañando a nadie; su forma de trabajar así ha sido, ya lo conocían; puede o no gustar a muchos, pero el resultado ahí está”, expresó.

Luego de la eliminación del “Tri” en semifinales de la Copa Oro ante Jamaica, Osorio fue recibido con insultos por algunos aficionados, situación que no merece, reiteró el timonel americanista.

“No se lo merece el señor; ha hecho bien las cosas; ha sacado resultados; su porcentaje es más alto; puede o no gustarnos cómo juegue o sus determinaciones; esa es otra cosa; el resultado ahí está”, añadió.

Para Herrera, si la afición quiere ver un Tricolor diferente, y que la actuación en Rusia 2018 sea positiva, el apoyo total a Juan Carlos Osorio es obligado, así como lo hicieron algunos jugadores.

“Si queremos una selección fortalecida tenemos que dar apoyo; es lo que necesita México; la gente debe considerar que está camino al Mundial. Los jugadores salieron a darle respaldo; eso me da gusto. Nosotros, medios, gente de futbol, hay que tratar convencer a la afición para apoyar y que nos regalen un mundial diferente”, apuntó.

Sobre la posibilidad de que el argentino Matías Almeyda sea el próximo a ocupar el cargo, dejó en claro que ningún directivo se ha declarado y que que si Osorio quiere estará al frente del “Tri” en Rusia.

“No he escuchado a ningún directivo decir que se va el señor; está muy firme en su puesto; hay que apoyarlo al 100 por ciento; no especulen con algo que no se va a dar; si Osorio quiere, y depende de él, va a ir al mundial”, indicó.