CruzHada ‘cortina de humo’

Como ya es normal en las conferencias de CruzHada, lanzan acusaciones a diestra y siniestra, pero sin presentar pruebas.

Como quien dice, pura “cortina de humo”.

Ya es costumbre que se lancen contra Guillermo Álvarez Cuevas, pero sin presentar pruebas.

Ante los cuestionamientos de medios de comunicación aceptaron no tener pruebas contra el director general de la Cooperativa Cruz Azul.

En concreto: Puros golpes mediáticos sin sustento contra Álvarez Cuevas.

La agrupación CruzHada, integrada por esposas de cooperativistas de Cruz Azul, reconoció y reiteró no tener argumentos de sustento contra “Billy”.

Es de resaltar que el grupo de cooperativistas de Cruz Azul acusa de malos manejos financieros, pero no hay pruebas ni sustentos, pues sólo se basa en una investigación del grupo Mexicanos contra la Corrupción.

En conferencia de prensa, y ante los cuestionamientos de los medios de comunicación, en todo momento evadieron dar una respuesta concreta… y fue por una razón simple: No tenían pruebas.

La conferencia fue ofrecida por cuatro mujeres que dijeron ser esposas de cooperativistas, concretamente de Víctor Manuel Velázquez Rangel y Jorge Cruz Romero, quienes no se presentaron a la conferencia por presuntas represalias en su contra, pero todo indica que no asistieron por el proceso del juicio que enfrentan.

Las mujeres de CruzHada no pudieron acreditar los supuestos malos manejos del presidente de la Cooperativa Cruz Azul, reiterando, en todo momento, la carencia de pruebas.

Sólo se remitieron al reportaje de Mexicanos contra la Corrupción sobre los supuestos malos manejos financieros en la referida empresa, aunque ante las preguntas de los reporteros aceptaron que no les consta y que “eso mejor pregúntenselo a ellos”.

Asimismo, reiteraron que la denuncia de hechos que presentaron en la Fiscalía General de la República en días pasados no fue contra Álvarez Cuevas, sino contra quien resulte responsable.

SE RESERVA COOPERATIVA DERECHO DE PROCEDER PENALMENTE

Jorge Hernández, vocero de la cooperativa, aseguró, en entrevista con MVS Noticias, que las acusaciones carecen de sustento, pues no existen pruebas fehacientes que acrediten el presunto desvío de recursos.

Indicó que hace unos años, la directiva ordenó realizar una serie de auditorías para detectar posibles irregularidades y, en su caso, proceder contra los responsables ante las autoridades correspondientes.

Por ello manifestó que la cooperativa se reserva el derecho de proceder penalmente contra quienes están manipulando la información.

“Qué pruebas se han fabricado; cuáles son los elementos que acreditan; con todo lo que estoy diciendo, son sólo palabras. Cómo pueden acreditar acusaciones difamatorias que van a tener una respuesta jurídica porque no se puede andar por la calle acusando a todo el mundo, repartiendo dinero o comprando jueces. Vamos a proceder legalmente contra quienes han manipulado la información”, asevera el vocero de la cooperativa.

Hernández refirió que la investigación de Mexicanos contra la Corrupción carece de fundamento, ya que se realizó con base en una información que se filtró desde el área financiera de la cooperativa, la cual se manejó de forma sesgada y manipulada.