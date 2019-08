Cristiano Ronaldo se jacta

Cristiano Ronaldo, atacante portugués de la Juventus, se jactó de haber ganado la Champions League con clubes diferentes.

Lo anterior, a diferencia de Lionel Messi, su par argentino del Barcelona, a quien, no obstante, elogió.

“La diferencia conmigo es que he ganado la Champions League con clubes diferentes.

“He sido el máximo goleador de la Champions League seis veces seguidas”, refirió Ronaldo.

En cuanto a Messi, aseveró que “es un jugador excelente que será recordado no sólo por los Balones de Oro, sino por estar siempre arriba, año tras año, como yo”.

Ello, como protagonista de tres de nueve episodios de la serie documental “The Making Off” de la plataforma online DAZN.