CR7 se congratula de que sus ex compañeros del Real Madrid ‘no le lloren’

Cristiano Ronaldo se congratuló de que sus ex compañeros del Real Madrid “no le lloren” ahora que es jugador de la Juventus.

“Es bueno”, se limitó a establecer el atacante portugués.

Ello, en alusión al señalamiento del merengue Isco Alarcón en el sentido de que “no se le podía llorar a alguien que no quería estar más en Real Madrid”.

“No podemos llorar por nadie que no ha querido estar aquí con nosotros”, refirió el mediocampista del conjunto blanco.

Por otra parte, Ronaldo se dijo emocionado de enfrentarse al Manchester United, en juego de la tercera jornada de la Champions League, en Old Trafford, cancha que lo mitificó en la Liga Premier.

“Volver a Manchester es una emoción muy grande; me acordé de la historia que hicimos, así como de una persona de la que no me olvido, Sir Alex Ferguson.

“Fue una gran emoción cuando supe que enfrentaríamos al Manchester United”, puntualizó Ronaldo.