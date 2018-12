Copa no será consuelo para la Máquina: Baca

Rafael Baca, mediocampista del Cruz Azul, aseguró que si se fracasa en el intento de ganar la liga, todo lo logrado hasta ahora queda perdido y pasarán a la historia como otro equipo sin llevarse el título.

“Si no se llega a la final y se logra el campeonato, porque no solamente es llegar, es ganar, pasaremos como otro equipo a la historia que no conquistó la novena (estrella)”, aseveró.

En rueda de prensa, indicó que para lograr dar ese paso por el que han luchado todo el certamen, lo primero es estar conscientes de que todavía no se consigue nada, y que en caso de fallar, ni siquiera ganar la Copa les servirá de consuelo.

“Lo primero es estar conscientes de que hasta ahorita no se ha logrado nada; esa es la realidad; se ganó la Copa, una de las metas al inicio de la temporada, pero lo más importante es la liga y eso lo tenemos claro, y vamos a llegar a nuestro objetivo tomando eso en cuenta”, apuntó.

Aclaró que de ninguna manera les obsesiona hacerse del cetro que han buscado a lo largo de 21 años, sino que para una institución como la de Cruz Azul significa una obligación y que de nada les servirá llegar a la final si no logran conseguirla.

“Obsesión como tal no lo es, pero sí es una obligación estando en Cruz Azul; siempre es pelear y ganar todo lo que se pueda, y esa es la mentalidad en el grupo; ahorita es llegar a la final y ganarla, porque si no la ganamos, de nada sirvió el buen torneo que tuvimos y ganar la Copa”, acotó.

Por otra parte, rechazó que estén un paso por arriba de los otros tres equipos que están en semifinales, si bien destacó la inercia que traen y han mostrado a lo largo de la competencia, de ahí que esperen mantenerla.

Baca insistió en verse las caras en la final ante el odiado adversario deportivo, América, ya que sería tomar revancha de la final perdida en 2013.

“Al inicio de temporada lo mencioné, que ese sería el escenario perfecto para volver a jugar una final contra América y tener esa revancha tan anhelada que quiere la gente, y conseguir esa novena estrella”, subrayó.