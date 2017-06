Consumada transferencia de Hirving Lozano al PSV Eindhoven

Hasta el verano de 2023 nexo de ahora ex volante del Pachuca y de la selección mexicana con escuadra holandesa

EINDHOVEN.- El conjunto del PSV oficializó el fichaje del volante mexicano Hirving Lozano, quien estará ligado al club holandés hasta el verano de 2023.

Ello, una vez que se llegó a un acuerdo con Pachuca.

“PSV y Pachuca CF han llegado a un acuerdo sobre una transferencia de Hirving Lozano (21) del club mexicano a Eindhoven”, informó el PSV a través de un comunicado.

Añadió que “Chucky” pidió permiso al cuerpo técnico de la selección mexicana, que encabeza el colombiano Juan Carlos Osorio, para hacer una visita relámpago a esta ciudad para someterse a los exámenes médicos correspondientes y, así, estampar su firma en lo que será su primera aventura al futbol europeo.

El club holandés añadió que tras la participación del volante en la Copa Confederaciones Rusia 2017 tendrá un breve descanso, para que de inmediato reporte con el PSV con miras a preparar las rondas previas de la Liga Europea.

El director deportivo de los “granjeros”, Marcel Brands, de mostró satisfecho por la exitosa negociación luego de varios meses, toda vez que diversos clubes pretendían hacerse de los servicios de Lozano.

“Me alegro de que finalmente tuvo éxito. Fueron más de seis meses que se negoció con esta transferencia, y con un poco de creatividad necesaria en tiempo se pudo tener éxito en el fichaje”, declaró el dirigente.

Lozano se unirá a su compatriota Andrés Guardado, quien se prevé pueda continuar en el PSV, a pesar de los rumores que lo colocan en la MLS de Estados Unidos.

“Chucky” será un mexicano más que jugará en Holanda tras Carlos Salcido, Francisco Javier “Maza” Rodríguez, Joaquín del Olmo, Ulises Dávila, Jesús Manuel “Tecatito” Corona y Héctor Moreno.

‘CHUCKY’ ANSIOSO

EINDHOVEN.- El volante mexicano Hirving Lozano reconoció sentir ansiedad en lo que fue su primer acercamiento con el PSV Eindhoven, club con el que jugará a partir de la próxima campaña.

“Chucky” dio sus primeras declaraciones al portal oficial del cuadro holandés y dijo estar ansioso de concentrarse y responder a las expectativas, aunque antes deberá regresar a Rusia para cumplir con México en la Copa FIFA Confederaciones.

“No, (estoy) nervioso; hay mucha ansiedad, mucha adrenalina de empezar a entrenar con el club para estar concentrado al máximo y un poco ansioso”, declaró el jugador proveniente de Tuzos de Pachuca.

De inmediato, se dijo comprometido a demostrar sus cualidades y a aportar lo necesario para el bien del PSV, que jugará Liga Europea en la siguiente temporada, además de la Eredivisie y Copa de Holanda.

“Voy a tratar de dar siempre lo mejor de mí; voy a trabajar duro; voy a siempre dar el máximo en todos los partidos y trataré de hacer la diferencia en el campo de juego”, enfatizó.

Lozano contó un poco del que será su nuevo equipo, con el que firmó contrato hasta 2023; “me dijeron que es un club muy bueno y con muy buen proyecto, y que todo está muy bien”.

OSORIO VE ALIVIO EN FICHAJE

SOCHI.- El haber viajado a Holanda para finiquitar su traspaso al PSV Eindhoven le ayudará a Hirving Lozano a enfocarse más en su trabajo y desempeño con la selección mexicana, que disputa la Copa Confederaciones Rusia 2017, dijo el técnico colombiano Juan Carlos Osorio.

Lozano recibió permiso del estratega para salir de la concentración del equipo, que el miércoles jugará contra Nueva Zelanda.

“Para nada (se distrae); me parece que, por el contrario, ojalá que se finalice y sea de manera positiva para que ya no tenga más eso en su cabeza, porque creo que en los anteriores juegos ha sido una distracción para él, como en su momento lo eran para Carlos Salcedo, y hasta me atrevería a decir que para Héctor Moreno”, comentó.

Explicó que Moreno “con más experiencia y una trayectoria mucho más larga en Europa tal vez lo supo manejar mejor, pero yo sí sabía la situación, siempre me mantuvo al tanto y le agradezco, al igual que Carlos e Hirving”.

“En el caso concreto de Lozano, es algo que se viene hablando desde hace dos temporadas atrás, y para bien de la cabeza del jugador, de su familia, de su club, entre más rápido se finalice con ese tema mejor, porque creo que es una distracción menos para él y para el grupo”, refirió.