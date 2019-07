Conmebol condena acusaciones de corrupción en Copa América Brasil 2019

La Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) consideró que son “infundadas” y “una falta de respeto” las acusaciones que pusieron en tela de juicio la integridad de la Copa América

Al final del partido por el tercer lugar en el que la selección de futbol de Argentina se impuso por 2-1 a Chile, el delantero “pampero” Lionel Messi indicó que la Copa América Brasil 2019 estaba diseñada para que la ganara el cuadro local.

“Lamentablemente creo que está armada para Brasil, ojalá el VAR y los árbitros no tenga nada que ver y Perú pueda competir porque tiene equipo para hacerlo, pero lo veo difícil”, dijo.

El jugador del Barcelona de la Liga Española explicó que no quiso recibir su medalla de tercer lugar porque no quería ser parte de la “corrupción”. “No fui a la premiación porque nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron al respeto toda esta copa, no nos dejaron llegar a la final”, apuntó.

Al respecto, la Conmebol señaló que “en el futbol a veces se gana y a veces se pierde y un pilar fundamental del fair play es aceptar los resultados con lealtad y respeto. Lo mismo va para las decisiones arbitrales, que son humanos y siempre serán perfectibles”.

“Es inaceptable que a raíz de incidentes propios de la competencia, donde participaron 12 selecciones, todas en igualdad de condiciones, se hayan lanzado acusaciones infundadas que faltan a la verdad y ponen en tela de juicio la integridad de la Copa América”, destacó.

Agregó que “dichas acusaciones representan una falta de respeto a la competencia, a todos los futbolistas participantes y a los cientos de profesionales de la CONMEBOL, institución que desde 2016 viene trabajando incansablemente por transparentar, profesionalizar y desarrollar el futbol sudamericano”.