‘Condiciona’ Gibrán Lajud llegada de Gerardo Martino a timón del Tri

Si el argentino Gerardo Martino conoce las cualidades del futbolista mexicano será bienvenido para asumir la dirección técnica de la selección, aseguró Gibrán Lajud, portero de los Xolos de Tijuana.

“Lo he comentado; debemos buscar gente que conozca al futbol mexicano; si está ‘empapado’ de lo que pasa en la liga mexicana, si conoce al futbolista mexicano, si conoce las características y las capacidades y a lo que puede llegar el futbolista mexicano, pues, bienvenido”, aseguró.

Entrevistado a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el guardameta de Xolos explicó que, a la espera de conocer al estratega que se quedará al frente del Tri, deberán aprender lo más posible del brasileño Ricardo Ferretti.

“Debemos aprovechar estas últimas convocatorias en las que está al frente (Ferretti); sabemos de su calidad como técnico, aprovecharlo porque realmente quiere ayudar a los jóvenes que vienen en sus primeras convocatorias y estoy seguro que dejará una huella en nosotros”, estableció.

Por otra parte, destacó que los duelos contra Costa Rica y Chile les brindarán a él y a gente con poco recorrido con el cuadro nacional una nueva oportunidad para enseñar que tienen argumentos para continuar siendo considerados.

“Disfrutar el proceso de selección que arranca y es la oportunidad para demostrar que tenemos la capacidad de continuar en el proceso”, refirió.

En otro orden, el guardameta de los Xolos afirmó que México mantendrá su tradición de contar con excelentes guardametas, que lucharán por ganarse un sitio rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022.

“Creo que lo he dicho; México, a lo largo de la historia, no ha tenido ningún problema; ha tenido grandes arqueros en los procesos, y esta vez no será la excepción”, dijo.

Y anticipó que la lucha por ser considerados en la selección mexicana de futbol será muy dura, pero siempre con una competencia leal; “somos conscientes que será una pelea sana, deportiva, que nos hará crecer a los que estén disponibles”.

Respecto de la nueva oportunidad de integrar el “Tri”, afirmó que trabajará “con la idea de demostrar que podemos jugar, de trabajar día a día al máximo para que se nos tome en cuenta”.