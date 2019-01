Condición del ‘Chucky’ de pronóstico reservado tras choque de cabezas

EINDHOVEN.- De pronóstico reservado es la condición del delantero mexicano Hirving Lozano, del PSV, luego de que sufriera un choque de cabezas en partido contra el Groningen.

Después de marcar un doblete, que al final valieron para el triunfo de su escuadra, “Chucky” impactó con el defensa alemán Tim Handwerker, por lo que tuvo que abandonar el terreno de juego a los 45+2 minutos, encendiéndose las alarmas en el cuadro granjero.

En ese tenor, en conferencia de prensa, el director técnico Mark van Bomel reconoció que “Chucky” no se vio bien y que, por lo tanto, deberá ser revisado a fondo.

“Hirving Lozano está, actualmente, bajo supervisión en el hospital, pero no he recibido el diagnostico final. No se ve bien; digo esto debido a que salió en camilla. No puedo decir más sobre ello ahora”, refirió.

Así las cosas, podría ser este domingo cuando se conozca la gravedad del golpe que sufrió el delantero tricolor, que con su doblete alcanzó las 13 dianas en lo que va de la Eredivisie.