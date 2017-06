Condenada al fracaso Asistencia por Video al Árbitro

Para nazareno chileno René De La Rosa no ha sido apropiada su implementación

SANTIAGO.- El árbitro chileno René De La Rosa aseguró que la implementación de la Asistencia por Video al Árbitro (VAR, por sus siglas en inglés de Video Assistant Referee) no ha sido la apropiada y que el sistema no sirve.

En entrevista, el juez de la primera división del balompié andino manifestó que la implementación “ha sido engorrosa debido a las ocasiones en las cuales se ha consultado y en las que no. Como Chile con Portugal, el quinto hombre (VAR) debería haber cobrado penal”.

“No sirve; sólo lo utilizaría en el gol o no gol, pero en el fuera de juego va a llegar un momento que no se van a necesitar árbitros asistentes y eso perjudica al futbol, al espectáculo, hasta a los relatores, que no saben si gritar gol o esperar al VAR, y pierde toda la esencia del futbol, así que se presta para muchas cosas”, opinó.

Añadió que “si bien la FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociación) está buscando la justicia en el futbol, se está mal utilizando. Hay otros modos en los que no un tercero deba dar el veredicto final tras una imagen; mi opinión es que el mismo árbitro viera un monitor y él tomara la decisión”.

Por otra parte, De La Rosa explicó que la llegada del VAR al balompié respondió a cuatro puntos específicos: “El gol o no gol, que no ha sido requerido; identificar jugadores que deben ser expulsados en una trifulca en el campo o en una mala decisión del juez central, y penal o no penal, pero en ninguna parte dice que debe utilizarse en el fuera de lugar, como se ha usado”.

En el último duelo de La Roja frente a Portugal, por las semifinales de la Copa Confederaciones, el arbitraje cobró relevancia por un penal no cobrado, una expulsión tras una maniobra de André Gómez con Arturo Vidal y la nacionalidad iraní del silbante.

“No se trata que busquen perjudicar a Chile, sino que uno como hincha lo toma así, pero lo que busca FIFA es que sea lo más neutral posible, que sea un espectáculo, pero sí se ha utilizado mal el concepto de transparentar a través de los continentes el arbitraje”, comentó.

En ese sentido, y respecto a la utilización del VAR, De La Rosa afirmó: “Yo creo que se mal utilizó; quizás algo comunicaron desde arriba y no se utilizó, y asumió la responsabilidad del posible error. No es obligación que la última decisión sea del quinto árbitro”.

Sobre el nivel del arbitraje durante la presente edición de la Confederaciones, manifestó que “se ha visto un bajo nivel, pero es que el árbitro está perdiendo un poquito de autoridad por el VAR”.

“La calidad de todos los árbitros es buena, pero le ha faltado credibilidad por el VAR”, terminó culpando, por última vez, al nuevo sistema de la FIFA.