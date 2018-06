Con venia de Osorio ‘after party’ de seleccionados nacionales

COPENHAGUE.- Juan Carlos Osorio, técnico de la selección mexicana, aseguró que estaba al tanto de la reunión que tuvieron algunos jugadores el pasado sábado, previo al viaje a Europa.

Abundó que siempre estuvo consciente del encuentro, del momento que iban a tener los futbolistas de compartir entre ellos.

“Llevábamos 19 días de concentración; a solicitud de los jugadores, tuvieron ese tiempo entre ellos”.

“Era su tiempo libre; valoro que siempre hubo honestidad de parte de los jugadores, de decirnos lo que iba a pasar y estuviéramos de acuerdo”, señaló.

Respecto a la ausencia del volante Héctor Herrera en la práctica del miércoles, por un tema personal y el cual se especula fue derivado de esa reunión, destacó que antes que futbolistas son personas.

“Lo más importante es el ser humano, más allá de las características de las condiciones como jugador; él fue, se perdió un solo entrenamiento y vino con mucha predisposición, feliz, que es lo más importante, de estar con su familia, y fue lo mejor para el grupo”, estableció.

A su vez, el volante y capitán Andrés Guardado destacó que antes de jugadores son personas y tienen derecho a disfrutar de su tiempo libre.

“Cuando esa situación así se presenta es importante estar bien para después rendir en la cancha, pero estamos muy tranquilos.

“Afortunadamente, Herrera, que tuvo que salir de la concentración para arreglar asuntos personales, está de regreso, muy bien, y eso es lo que nos interesa a nosotros y pensar en lo que viene, que es un Mundial”, acotó.

El jugador del Betis de España dejó en claro que no cayeron en un acto fuera de la disciplina que se debe manejar cuando están con el representativo nacional.

“Fuera de ahí, no hemos hecho ningún acto de indisciplina porque no estamos dentro de una concentración y eso nos deja muy tranquilos. E

“El grupo está muy unido y está mentalizado en un tema grande, como es un Mundial”, acotó Guardado.

‘PRINCIPITO’ SE DICE EN UN ÓPTIMO NIVEL

COPENHAGUE.- Andrés Guardado confió que llegará en un óptimo nivel a la Copa del Mundo Rusia 2018 luego de la operación a la que fue sometido hace algunas semanas.

“Estoy bien, contento, porque, en las primeras dos semanas, la evolución fue lenta, pero, afortunadamente, como lo mío no era muscular, una vez que el nervio y la cicatriz de la operación me dejaron trabajar he entrado al cien por ciento, como lo han visto estos dos días”, indicó.

Guardado destacó que para estar totalmente bien necesita unos días más de entrenamiento y ver cómo se siente en un partido.

Por otra parte, el elemento surgido del equipo del Atlas se refirió al hecho de enfrentar la justa mundialista como capitán del representativo mexicano.

“Para empezar, el capitán es Rafael Márquez, pero desde hace un año, que tomé la decisión de irme a la liga española, ya pensaba en este Mundial y sabía que posiblemente llegaba como uno de los capitanes y para mí tenía que ser el mejor Mundial y llegar lo mejor preparado”, acotó.

“El día de hoy me siento orgulloso de cómo he ido madurando, evolucionando en ese aspecto, y me da mucha ilusión este Mundial; desde hace mucho tiempo lo veo así; posiblemente sea mi último”, estableció.

Guardado dejó en claro que en el plantel del “Tri” existe un gran convencimiento de lo que quieren y de lo que lograrán en la Copa del Mundo Rusia 2018.

“El grupo está convencido de lo que podemos hacer en este Mundial. Desde mi punto de vista, como uno de los capitanes, el grupo que tenemos nos lo hace muy fácil a los capitanes porque, a la hora de trabajar, todos trabajan al 100, todos están comprometidos, están con esa ilusión de que realmente puede ser un gran Mundial para nosotros”, acotó.