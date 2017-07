Con mentalidad y trabajo Cruz Azul matará sus fantasmas, dice defensa Jordan Silva

El defensa Jordan Silva, de Cruz Azul, manifestó que con mentalidad y mucho trabajo podrán calificar a la liguilla y acabar con los fantasmas que arrastra el equipo y terminar con la presión.

“Tiene que ver la mentalidad de cada jugador que debemos tomarlo de la mejor manera y el trabajo es lo más importante y lo que nos va a llevar y acercar al éxito, que es salir adelante para calificar y matar esos fantasmas que vienen persiguiéndonos de años atrás”, indicó.

Tras ser operado del apéndice, Silva señaló en rueda de prensa, previa a la práctica este viernes en La Noria, que el grupo siente la presión por no terminar con esa racha negativa de títulos y llegar a una liguilla.

“Es más la presión de la prensa que la que tenemos nosotros que nos dedicamos a trabajar, ningún jugador quiere no calificar o no ganar un partido, esto es un juego y puede haber de dos caras”, detalló.

Sobre la forma de trabajar del técnico español Francisco Jémez y la filosofía que le ha impuesto al equipo, Silva destacó que le gusta esa propuesta, “está más cerca de disfrutar de un triunfo”.

“Muchas veces el futbol no es justo, entonces no te puedes ir por si jugaste mal. La prensa y la gente quiere resultados, ahí están y sigan juzgado. Cruz Azul juega bien y no hay resultados y como quiera le siguen juzgando, es difícil agradar a todo mundo, el futbol es así”, apuntó.