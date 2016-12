Con ‘ángel’ victoria cementera en amistoso

TOLUCA.- Con anotación de Ángel Mena, el equipo Cruz Azul venció 1-0 a los Diablos Rojos en partido amistoso realizado en la cancha del estadio Nemesio Díez.

Ello, de cara al Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

El encuentro fue de velocidad, aunque también de muchas imprecisiones de los dos equipos, si bien Toluca tuvo mayor descontrol.

Carlos Esquivel salió lesionado al minuto 29.

El jugador no pudo continuar en el encuentro al reportar un desgarre en la parte posterior del muslo izquierdo, por lo fue relevado por el refuerzo argentino Gabriel Hauche.

La anotación de los cementeros cayó al minuto 37.

El refuerzo cementero Ángel Mena le robó un balón a Osvaldo González, se metió al área y, sobre la salida de Luis García, tocó a la izquierda del portero para el 0-1.

Pese a las imprecisiones, como ya se citó, Toluca también generó varias oportunidades que no pudo concretar.

CRISTANTE SIN TAPUJOS

TOLUCA.- El director técnico de los Diablos Rojos, Hernán Cristante, reconoció que en el partido de preparación contra Cruz Azul, su equipo no anduvo preciso y con desorden, pero que llegarán bien al arranque del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

El estratega argentino destacó que en la derrota 0-1 ante el cuadro cementero se probaron variantes y confió en que el buen funcionamiento se puede retomar previo al próximo campeonato de la Primera División.

“No me gustó el desorden que tuvimos y hay cosas que se están viendo; no fue un buen partido de práctica; algunas cosas sí salieron bien, pero esas cosas se vienen haciendo bien ya hace rato, entonces, hoy que probamos algo distinto no salió, no me gustó”, dijo.

Asimismo, consideró que “a veces el equipo cae en imprecisiones no solamente técnicas, sino tácticas; también, entonces, eso genera confusión y se genera el desorden. Hay que replantear algunas cosas, volver a la parte básica y ya”.

Cristante negó estar preocupado; “hay formas de jugar, por ejemplo, con Pablo Barrientos muy metido con el 9, con los centrales de ellos y saliendo a buscar la pelota; a veces le queda muy lejos y los pases terminan siendo muy largos”.

El estratega descartó la llegada de un refuerzo más del extranjero, toda vez que, dijo, “no tiene nada que ver una cosa con otra porque el equipo en líneas generales sigue siendo el mismo; el funcionamiento tiene que ser el mismo; hoy buscamos algo distinto y no salió”.