Ciclista británico Chris Froome descarta haber violado reglamento

El británico Chris Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia, descartó que haya violado algún reglamento, luego de un análisis adverso de orina en la Vuelta España 2017.

“He sido un profesional. Tratando mis síntomas y corriendo con asma durante 10 años”, señaló Froome.

Mencionó que en todo este tiempo de correr en las máximas competiciones del ciclismo de carretera, ha conocido las reglas y hasta dónde puede llegar, “nunca he superado esos límites. Tengo una rutina muy clara cuando uso mi inhalador y cuántas veces”.

De la misma manera, afirmó que en todo momento ha informado a la Unión Ciclista Internacional (UCI) por lo que, tras este resultado analítico adverso, el máximo organismo no lo ha suspendido, aunque pidió su colaboración.

La víspera se dio a conocer que el competidor británico tenía el doble de la cantidad permitida de Salbutamol, medicamento para el asma.

“Quiero decir que no he roto ninguna regla. La reacción de la afición es normal, no es una prueba positiva y siempre ha intentado ver al deporte de otra manera”, destacó.

La muestra de orina de Chris Froome se tomó después de la etapa 18 de la Vuelta a España 2017, reveló dos mil nanogramos por mililitro (ng / ml) de salbutamol (el límite legal es de mil ng / ml).