“Churritos” Hernández regresa feliz y con nuevos retos a México

Con el cinturón que lo acredita como campeón mosca del Consejo Mundial del Boxeo, Juan “Churritos” Hernández llegó este lunes a la Ciudad de México, feliz y con nuevos retos por delante.

“Lo que yo quiero es pelear, estamos para eso y darnos a conocer más, quiero reinar en los pesos mosca y hacer muchas defensas”, añadió el “Churritos”, quien portaba orgulloso el cinturón verde y oro.

El sábado en Bangkok, el pugilista “azteca” venció al tailandés Nawaphon Kaikanha por nocaut técnico en el tercer asalto para conquistar el vacante cetro.

“Me siento muy orgulloso de lo que hice, es la muestra clara de que cuando se quiere se puede, la satisfacción de haberlo conseguido en su casa es doble, pero ahora lo difícil es mantenerse como campeón y portar la bandera de México en todo lo alto”, dijo.

El pugilista descansará algunos días antes de regresar a los entrenamientos y comenzar la planeación de su primer defensa, listo para exponer el cetro en cualquier lugar y ante el rival que sea.

“Donde me digan peleo, estoy muy contento de conocer otros lugares y yo feliz de viajar, si me dicen que Japón u otro país, pero me gustaría México, ahí está mi gente, vamos a sentarnos a platicar y estoy para el que sea, para lo que me digan, no rehuirle a nadie”, manifestó.

Tras un largo viaje y luego de hacer escala en París, llegó acompañado de su equipo a la terminal dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México esta mañana, donde fue recibido por familiares, amigos y medios de comunicación.

Luego de ser ovacionado y felicitado por los ahí presentes, comentó que es una muestra de la relevancia que tiene para los mexicanos el boxeo, “créeme que este triunfo va dedicado a toda esa gente que siempre creyó en mí”.