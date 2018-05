‘Chucky’ apuesta a juego colectivo para trascender en Rusia

El ser considerado el jugador a seguir, por parte de la selección nacional, en la Copa del Mundo Rusia 2018 es algo que toma con calma el delantero Hirving “Chucky” Lozano, quien sólo piensa en prepararse de la mejor manera para llegar en un nivel óptimo.

“Son elogios bonitos, son cosas muy bonitas, y que hablen de uno, que digan cosas así, es algo especial, y creo que tomarlo de la mejor manera, enfocarse en lo que uno busca. Estoy concentrado en estar bien para llegar bien”, dijo.

Afirmó que el hecho de mantener los pies en la tierra obedece, en gran parte, al respaldo de “mi familia, mis hijos; son el mejor apoyo; creo que es disfrutarlo, entregarse al máximo; solito se darán las cosas; ojalá se dé de la mejor manera”.

El jugador del PSV de Holanda indicó que para trascender, como lo buscan, será necesario trabajar de manera colectiva, sin depender de uno o varios jugadores.

“No debemos señalar a un jugador o a otro; todos son capaces de estar en momentos difíciles; creo que todos tienen capacidad, uno u otro, sea el que tenga que revertir esto; es un equipo y debemos estar unidos, caminar por el mismo objetivo”, apuntó.

Aceptó estar muy feliz; “disfruto cada momento que se vive con mis compañeros; creo que del Mundial preferí llegar al máximo, disfrutarlo, aprovecharlo y dar lo mejor de mí”.

“He mejorado mucho; he aprendido muchas cosas; he madurado, me siento muy bien; creo que he mejorado en lo mental, en lo personal y me siento muy bien; ojalá sigamos por esa línea”, refirió.

AQUINO VE MÁS COMPLETO A ACTUAL TRI

Javier Aquino aseguró que la actual selección mexicana, que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio, es más completa que la que estuvo en la Copa del Mundo Brasil 2014 con Miguel Herrera al frente.

“Me tocó estar en Brasil y, en lo personal, me siento mucho mejor con este grupo, una mezcla interesante de jugadores experimentados y jóvenes; pienso que esta selección es más completa, más dinámica y más rápida”, dijo.

En conferencia de prensa, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), Aquino explicó que algo que marca esta diferencia es que Osorio es más cuidadoso en los detalles.

“Todos estamos seguros, convencidos del trabajo del cuerpo técnico, diferente al que hemos tenido, que se preocupara por cada circunstancia, más allá del partido; analizar a detalle, darnos las herramientas para estar al 100 por ciento en todos los aspectos”, apuntó.

Manifestó que, sin duda, “es algo que se ha mejorado respecto al proceso pasado; estamos convencidos y tratamos de la confianza que brinda; trataremos de darle algo de lo que nos ha brindado”.

Destacó que hace cuatro años se ofreció un desempeño positivo, pero que fueron pequeños detalles los que evitaron alcanzar el tan anhelado quinto partido.

“La presión del quinto partido se arrastra de tiempo atrás; me tocó estar en Brasil y creo que hicimos un gran torneo, pero nos ha faltado ese pasito, el no cometer errores en ciertos momentos, y eso es algo que tiene este grupo que ya lo vivimos y no queremos que nos vuelva a pasar”, aseveró.

La selección mexicana regresó a los entrenamientos de cara a la parte final de su preparación rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

REPORTAN PERALTA, JIMÉNEZ Y ÁLVAREZ

Los delanteros Oribe Peralta y Raúl Jiménez, así como el defensa Edson Álvarez, reportaron con la selección mexicana, que trabaja en la recta final de su preparación rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Dichos jugadores tuvieron los siete días de descanso que exige la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para integrarse a sus respectivos conjuntos nacionales luego de terminar la participación con sus clubes.