‘Chofis’ pieza inamovible

GUADALAJARA.- Agradecido con el apoyo que le brinda el técnico Matías Almeyda, el jugador Eduardo López aseguró que Chivas debe ser más contundente en el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

Luego del entrenamiento del equipo en Verde Valle, el futbolista se mostró satisfecho tras lo vivido en el certamen, pues ha iniciado como titular los tres partidos del torneo y parece una pieza inamovible en el esquema de Almeyda.

“Esa es la intención cada que entro al campo.

“Matías me pide que encare, que siempre vaya al frente; trato de hacer lo que me toca de la mejor manera; la confianza que he tomado es gracias al trabajo y esfuerzo diario; no cabe duda de que si sigo así, con esa determinación, estaré en mi mejor nivel”, dijo.

Y además de trabajar de manera intensa para seguir por esa misma línea a nivel particular, sabe que lo grupal está primero y “Chofis” López espera mayor contundencia para obtener los resultados esperados.

“Sabemos que necesitamos mayor ‘punch’ al ataque; nos seguimos esforzando para ser contundentes”, comentó el jugador, quien espera que esa situación mejore el sábado, cuando visiten a Querétaro en La Corregidora.

“Vamos a ir a Querétaro con la mente puesta en los tres puntos; el grupo está bien mentalizado en lo que requiere hacer para superar a los Gallos y continuar arriba en la tabla”, concluyó.

CAMBIA DE DÍA Y HORA CHOQUE CON SANTOS

GUADALAJARA.- El partido entre Chivas y Santos Laguna cambiará de día y hora, para el domingo 5 de febrero, a las 16:00, confirmó el cuadro tapatío.

El duelo, correspondiente a la jornada 5 del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, se jugaría el sábado 4, a las 21:00, en el estadio del Rebaño Sagrado, pero el equipo pidió modificarlo, pues dos días antes recibirá a Boca Juniors de Argentina para el “Duelo de gigantes”.

De esta forma, será el domingo, a las 16:00 horas, cuando Chivas le haga los honores al cuadro lagunero.

Luego de tres jornadas, Guadalajara se ubica en la novena posición general, con cuatro puntos, uno menos que Santos, en el naciente certamen del balompié mexicano.