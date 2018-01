Chivas ‘vulnerable’ ante la falta de refuerzos: Almeyda

GUADALAJARA.- Matías Almeyda, técnico de las Chivas, lamentó la falta de refuerzos para afrontar el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

En ese tenor, aseveró que sólo busca competir y esperar al mercado de verano para que lleguen esos tres nuevos elementos que había solicitado, por lo que es difícil jugar de igual a igual a otros conjuntos.

“Le vamos a dar la lucha que merece esta institución; ahora, ponernos a decir que estamos a la par de cualquier equipo es mentirle a la gente.

“Sí, nuestro sueño está igual e intacto, como ha estado siempre, pero los demás están reforzados mejor que nosotros”, enfatizó.

En conferencia de prensa, el “Pelado” mencionó el nombre de clubes que se reforzaron mejor que Chivas, sin demeritar las llegadas de Gael Sandoval y Ronaldo Cisneros, pero que ellos son elementos para el futuro.

“Viéndolo así está Monterrey, Tigres, León, América, Cruz Azul, Pumas, Querétaro, y nosotros lucharemos con lo que tenemos; vamos a dar la lucha con nuestros jugadores, sistema, pero siendo conscientes de que los demás equipos se reforzaron mejor”, indicó.

Dejó en claro que él aceptó continuar en el “Rebaño Sagrado” consciente de que los fichajes esperados no llegarían, por lo que ahora queda competir y mejorar en este inicio del certamen, en el que tienen un empate y una derrota.

“Uno siempre se queda con ganas de traer jugadores; hay momentos que no se puede porque cuestan mucho; no se puede invertir y, desde este lugar, lo tengo que aceptar; tengo dos caminos, aceptar o irme; yo acepto. Quería tres jugadores; la dirigencia sabía y no pudimos”, acotó.