Chivas pone fin a novela Alanís

Chivas no echará mano del defensa Oswaldo Alanís para el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX luego de que rechazara extender el contrato que le ofrecía la directiva.

Así lo dio a conocer el técnico Matías Almeyda, quien precisó que el zaguero se limitará a entrenar con el primer equipo.

Sobre el particular, el estratega argentino refirió que “nosotros optamos por tenerlo en el grupo; no habrá la oportunidad de ver si firma por más tiempo; la decisión está tomada; deseamos suerte a Alanís.

“Yo no tengo ningún problema por entrenarlo”, hizo notar Almeyda.

El estratega de las Chivas precisó que un jugador al que le quedan seis meses más de contrato no juega más.

“Acá ya hay una decisión tomada por él, no por mí, no por el club; a un jugador que le quedan seis meses más de contrato no juega más; el club hizo una inversión importante; se le quiso prolongar el contrato; como entrenador no me queda entrar en esos temas; Oswaldo tiene sus objetivos, sus sueños”, puntualizó Almeyda.

‘PELADO’ REALISTA

GUADALAJARA.- Aunque dijo confiar en el plantel con el que cuenta, el técnico argentino Matías Almeyda dejó en claro que Chivas, por nombres, no es candidato al título en el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

“De arranque, Chivas no es candidato por nombres; vamos a serlo en la medida que vamos demostrando y que queremos serlo; entrenamos para eso”, dijo el timonel en rueda de prensa.

Almeyda pidió ser realistas y que, sin pretextos, cuenta con un plantel plagado de jóvenes que darán la cara, con los que tratará de hacer cosas importantes, como lo hicieron el año pasado, cuando ganaron el título de Liga y la Copa MX.

“Está en nosotros tratar de ser protagonistas con nuestras armas, pero sí hay una gran diferencia con los demás equipos y las contrataciones que hacen”, acotó.

Respecto a la manera de reforzarse, destacó que están en desventaja ante clubes poderosos, si bien reiteró su confianza en hacer cosas importantes con los jóvenes.

“Estamos condicionados a la hora de las contrataciones; lucharemos con nuestras armas; confío en los jugadores que tengo; para mí son jugadores muy buenos y priorizamos mucho esa entrega que van a tener por nuestra playera y la dedicación; vamos a ser protagonistas”, abundó.

Y agregó: “Respecto de las contrataciones estamos en desventaja, está marcado y todos los sabemos; hay equipos formados con muchísimo dinero; el 70 por ciento de Chivas está formado con fuerzas básicas; el 70 de nuestro plantel es menor de 22 años, pero no lo ponemos como excusa, nos da orgullo y fuerza”.

Comentó que con un plantel similar lograron el “doblete” el año pasado, situación que lo hace confiar en sus pupilos; “ante esas potencias lo pudimos hacer; fue muy grande lo que hicimos; seguiremos iguales; saldremos a ganar”, aseveró.

Por otra parte, dijo desconocer todavía quién será el portero titular cuando visiten, el domingo, a Toluca, si bien Rodolfo Cota parte como ligero favorito sobre Miguel Jiménez y José Antonio Rodríguez.