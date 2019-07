Chivas pierde 1-2 ante la Fiorentina en International Champions Cup

El equipo mexicano de Guadalajara fue superado 2-1 por la Fiorentina de Italia, en la presentación de ambos equipos dentro de la International Champions Cup.

Los goles de la victoria fueron obra del argentino Giovani Simeone al minuto 27 y de Riccardo Sottil al 51; Eduardo López adelantó a los mexicanos al 24, mientras que Alan Pulido falló un penal al 34.

El siguiente duelo de los tapatíos será el sábado ante el Benfica de Portugal, en tanto que el cuadro de Florencia hará lo propio con el Arsenal de Inglaterra.

Parecía que las Chivas no tendrían mucha oportunidad en este juego, sobre todo en los primeros diez minutos en los que la Fiorentina se adueñó del esférico y presionó el arco rival.

Los dirigidos por Tomás Boy, sin embargo, se adelantaron en el marcador al minuto diez en una jugada fortuita en la que Eduardo López sacó un disparo que pegó en un zaguero para cambiarle la trayectoria al esférico que se coló pegado al poste derecho al minuto 24.

La ventaja fue efímera, ya que los del “calcio” lograron el tanto del empate sólo tres minutos después en el cobro de una falta por derecha al área donde sin marca y entre dos zagueros Giovani Simeone conectó un cabezazo picado para batir a Antonio Rodríguez.

Los de Jalisco pudieron haber recuperado la ventaja en una mano dentro de área Aleksa Terzic que fue decretada como penal. Alan Pulido fue el encargado de ejecutarlo y regaló su disparo al portero polaco Bartlomiej Dragowski al minuto 34 para irse así al descanso.

Para el complemento, la Fiorentina fue mejor y le dio la vuelta a la pizarra por medio de Riccardo Sottil, quien sacó un disparo de zurda por el sector de la derecha que se coló al poste contrario al minuto 51.

La ventaja le dio el control a la escuadra de Vincenzo Montella, que no aumentó porque no quiso, ya que Chivas no tuvo capacidad de respuesta para merecer el empate.

Fue hasta cerca del final cuando Guadalajara generó peligro en un disparo de Alejandro Mayorga que el guardameta atajó de manera correcta, para así salir con el triunfo.

Jesús Sánchez (26) vio cartón preventivo por Chivas; Luca Ranieri (45) y Federico Ceccherini (69) fueron amonestados por la Fiorentina.

Alineaciones:

Guadalajara (MEX).- Antonio Rodríguez (Raúl Gudiño, 60), Josecarlos van Rankin, Hiram Mier, Oswaldo Alanís (Antonio Briseño, 76), Jesús Sánchez (Alejandro Mayorga, 77), Jesús Molina (Michael Pérez, 61), Dieter Villalpando (Alan Cervantes, 72), Javier López (Gael Sandoval, 77), Isaac Brizuela, Alan Pulido (César Huerta, 77) y Oribe Peralta (Jesús Peralta, 60). DT: Tomás Boy.

Fiorentina (ITA).- Bartlomiej Dragowski, Lorenzo Venuti (Bryan Dabo, 72), Federico Ceccherini, Luca Ranieri, Aleksa Terzic (David Hancko, 46) Gaetano Gastrov (Riccardo Saponara, 46), Sebastián Cristóforo (Erald Lakti, 72), Valentin Eysseric (Jaime Báez, 46), Riccardo Sottil (Tòfol Montiel, 61-Christian Koffi, 91), Giovani Simeone (Dusan Vlahovic, 61) y Marco Benassi (Szymon Zurkowski, 61). DT: Vincenzo Montella.