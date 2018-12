Chivas agradecido con Carlos Salcido

GUADALAJARA.- Chivas anunció que la segunda etapa del defensa Carlos Salcido con el club llegó a su fin, por lo que saldrá de la institución al término de su participación del Mundial de Clubes, en Emiratos Árabes Unidos.

El Rebaño Sagrado le agradeció la entrega y los logros obtenidos con la institución.

“¡Gracias por tanto ‘Capitán’! @carlossalcido7 finaliza su segunda etapa con el Rebaño Sagrado”, refirió.

Salcido comenzó su carrera con los Gallos de Aguascalientes, de la entonces Primera A, para posteriormente militar con el Tapatío, filial del Guadalajara.

El oriundo de Ocotlán debutó en el máximo circuito en el Torneo Invierno 2001, bajo el mando del técnico argentino Óscar Ruggeri, pero no fue sino hasta 2003 que se consolidó con el primer equipo.

Tras disputar la Copa del Mundo de Alemania 2006, el defensa emigró a Holanda, con el PSV Eindhoven, equipo con el que se consagró campeón de liga en las temporadas 2006-2007 y 2007-2008.

Para 2010 fue transferido al Fulham de la Liga Premier de Inglaterra, con el que sólo permaneció un año.

En 2011 regresó a México, para jugar con los Tigres de la UANL.

Su segunda etapa con las Chivas inició en el Torneo Apertura 2014 y tres años después, en el Clausura 2017, conquistó su primer título con el equipo que lo debutó en la Primera División.

A HIGUERA SE LE RESBALAN CRÍTICAS

Pese a que la gente lo responsabiliza por el fracaso de Guadalajara en el Mundial de Clubes 2018, el director general de Chivas, José Luis Higuera, descartó que sea algo que le afecte, además de dejar claro que los malos resultados son responsabilidad de más de una persona.

“No es justo; no es tema de una sola persona; la gente que me conoce sabe cómo trabajo. Esto es total; todos somos responsables”, dijo.

Manifestó que sabe bien lo que es decidir sobre aspectos importantes del equipo y que confía que pronto se verán reflejados, de manera positiva, en su trabajo.

“Estoy acostumbrado a tomar decisiones o ejecutarlas cuando se me dan; no me hacen sentir bien, pero no me afecta. Mi trabajo es el que habla y le vamos a dar vuelta a esto”, indicó.

Higuera destacó que han trabajado durante cuatro años “en cosas que la gente no ve y que lo importante es cuando se empiecen a ver. No es algo grato, pero no me afecta en lo absoluto, aparte, tener enemigos que ni tengo el gusto de conocer”.