‘Chicharito’, en duda para jugar partido contra Everton

El delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández se encuentra en duda para jugar el próximo domingo contra el Everton, debido a que está enfermo y en los últimos días ha estado en reposo, en casa.

El futbolista del West Ham, por tal motivo, tiene pocas probabilidades de tener actividad en la cancha del Goodison Park, en duelo correspondiente a la quinta jornada de la Liga Premier de Inglaterra.

“La noticia de hoy del equipo es que Javier Hernández ha estado enfermo los últimos 10 días y esta semana la ha pasado en casa”, comentó el director técnico chileno Manuel Pellegrini.

“Chicharito”, junto a los Hammers, no ha tenido un inicio de Premier League de buena forma, dado que marchan en el último puesto de la clasificación sin unidades.

Javier Hernández, quien vive su segunda campaña con el cuadro londinense, apenas tiene 141 minutos de actividad en la Premier, ningún partido completado y todavía no se hace presente en el marcador.

Otra de las malas noticias en el West Ham de cara al partido frente a Everton, es que el experimentado mediocampista Jack Whilsere de manera definitiva estará ausente.

“Jack sintió un dolor en el tobillo hace dos días, así que veremos en los próximos días cuál es el pronóstico. No va a jugar el domingo. El martes lo evaluaremos con los médicos para ver cuál es su situación”, comentó el andino.

En cuanto a la actualidad de los Hammers, Pellegrini descartó preocupación por el mal inicio de temporada y confía que pronto el club pueda revertir la situación y comenzar con la cosecha de unidades para evitar problemas de descenso.

“No creo que porque pierdas cuatro juegos no debas tener confianza. Es todo lo contrario y en este momento confío más que nunca, porque no es la primera vez que hago este mismo trabajo y no es la primera vez en mi carrera que he tenido algunos malos resultados”, estimó.

“Todos los clubes que he manejado han tenido malos resultados en un momento de la temporada. No es bueno comenzar así, pero estamos absolutamente seguros de que vamos a revertirlo”, dijo.