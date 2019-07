“Chicharito” con futuro incierto, pero Pellegrini aún lo contempla

A pesar de que cuenta con el dorsal “9” para la próxima temporada con West Ham, el delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández dijo que su futuro en el club inglés se encuentra en el aire.

El mercado de fichajes todavía está abierto y cualquier situación puede ocurrir, incluso si el propio delantero muestra su deseo de irse o quedarse, nada estaría definido.

“Es una decisión que no está en mis manos. No depende de mí, puedo decirle al club que quiero irme, pero si no viene nadie, no queda nada. De la misma manera puedo decir que quiero quedarme, pero es la directiva es la que decide, declaró “Chicharito” a la prensa inglesa.

Al finalizar el cotejo de este sábado contra Newcastle, el estratega chileno Manuel Pellegrini todavía contempla al mexicano y mientras siga en el club londinense tendrá una opción para ocupar un lugar en el eje de ataque.

“En este momento, tenemos a Sebastien Haller que acaba de llegar al club y también tenemos a Javier Hernández y Antonio, quienes también pueden jugar como delanteros. Hasta el último día o la última hora del mercado de fichajes, puedes hacer cambios, pero en este momento, con esos jugadores tenemos buenas opciones”, comentó el estratega.

La preocupación de si hace falta o no otro delantero en los “Hammers” se debió a que en su gira por Asia, en dos partidos, apenas consiguió un gol desde el manchón penal por conductor de Mark Noble.

West Ham perdió en la Premier League Asia Trophy por 4-1 frente a Manchester City y 1-0 ante Newcastle.

Javier Hernández, de 31 años de edad, se encuentra a las puertas de vivir su tercera temporada con West Ham, club en el que ha anotado 15 goles en la Premier League de Inglaterra y uno en la Copa de la Liga.