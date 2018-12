‘Chicharito’ ávido de competiciones europeas

LONDRES.- El atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández expresó su deseo de jugar una competición europea con el West Ham United y que para eso será fundamental seguir con el paso ascendente en la Liga Premier de Inglaterra.

Explicó que los “Hammers” se encuentran en una transición para ser uno de los siete mejores clubes de cada temporada “y eso es lo que queremos, jugar en la competición europea tan a menudo como podamos”.

Tras una racha positiva en los últimos encuentros, Hernández afirmó que acabar en la parte alta de la tabla es el objetivo principal “y espero que podamos lograrlo esta temporada”.

“Queremos entrar en una posición europea, y lo dijimos al comienzo de la temporada. Parecía poco probable que sucediera cuando perdimos los primeros 12 puntos, pero ahora hemos entrado en racha y estamos sólo a unos puntos del sexto lugar”, agregó en declaraciones al portal oficial del club londinense.

Por ahora, West Ham cuenta con 21 unidades, en el undécimo puesto.

En la Premier League, los primeros cuatro sitios disputan la Champions, mientras que el quinto peldaño y el monarca de la FA Cup juegan la UEFA Europa League.

Si bien Hernández lleva cuatro goles en la presente campaña de la máxima categoría del futbol inglés, señaló que su función va más allá de sólo anotar.

“Siempre quieres tener oportunidades y tomarlas y anotar”, refirió.

“Siempre he dicho que no importa si anoto o no, pero los buenos delanteros quieren ayudar a su equipo con su esfuerzo, sus actuaciones y sus movimientos. Lo que sea que el entrenador quiera que hagamos lo hacemos, y trataré de ayudar a este club”, sentenció.