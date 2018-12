‘Canelo’ aún con sueños y cosas por descubrir

NUEVA YORK.- Desde que comenzó su carrera profesional, en 2005, Saúl “Canelo” Álvarez subió peldaño tras peldaño hasta firmar un contrato multimillonario y ser considerado uno de los mejores del mundo, momento que disfruta, pero aún con sueños y cosas por descubrir.

“El mejor momento de mi carrera”, dijo el tapatío, dos días antes de buscar, en el Madison Square Garden de Nueva York, el título que le permitiría ser parte de una decena de históricos tricampeones mundiales mexicanos en distinta división cuando rete a Rocky Fielding por el de las 168 libras de la AMB.

“Canelo”, quien ya fue campeón superwelter del CMB, AMB y OMB, y que ahora ostenta los de peso medio del CMB y AMB, va por uno más luego de haber firmado un contrato de 365 millones de dólares por 11 peleas con la plataforma DAZN, pero no deja de soñar, y lo hace con distintas motivaciones.

“Para mí es una historia más en mi carrera pelear aquí; es algo que he querido hace tiempo y me siento muy contento de estar aquí; para mí es un honor estar peleando los más grandes; son motivaciones para mí y mi carrera; todo esto me motiva para seguir; son sueños que estoy viviendo”, dijo.

Y aunque pareciera que ha ganado todo, el “Canelo” dejó en claro que apenas empieza la segunda etapa de su carrera, con más cosas por descubrir y en busca de seguir haciendo historia.

“Es una segunda etapa en mi carrera, como lo he venido diciendo; se cerró la primera y quiero seguir haciendo historia; sé que existen algunas cosas ahí que hay que descubrir y eso es lo que me motiva”, indicó.

Un triunfo de Álvarez este sábado lo pondría como firme candidato a ser el peleador del año, y a Eddy Reynoso como el mejor entrenador, y aunque el pugilista no quiso hablar particularmente de él, aseveró que Eddy sí lo es.

“Sobre Eddy no tengo duda de que sea el entrenador del año; no hay otro que no sea él; (si lo reconocieran) para mí sería lo más feliz; lo tomaría con calma, pues sé que lo es y siempre lo he sabido; aunque no le dan el crédito, lo es”, hizo notar.

Finalmente, expuso que pelear en el Madison Square Garden era un sueño; “siempre buscamos estar en estos escenarios; nos hace sentirnos orgullosos porque para esto entrenamos”.

“Asumo mi gran responsabilidad; estoy contento; son motivaciones para mi carrera y quiero seguir haciendo historia en mi vida y en el boxeo”, puntualizó.