‘Cañas’ Zárate sin claro favorito en choque Chávez Jr.-‘Canelo’

Sin un claro favorito, el ex boxeador Carlos Zárate espera que los mexicanos Julio César Chávez Jr., y Saúl “Canelo” Álvarez ofrezcan una gran batalla, en la que el primero tendrá opciones de triunfo si realiza una buena preparación.

El “Junior” y “Canelo” se medirán el 6 de mayo en Las Vegas o Dallas, lo que se definirá la próxima semana, en peso pactado en las 164.5 libras, donde gran parte del éxito o fracaso de cada pugilista dependerá de cómo lleguen a ese límite.

Álvarez, actual monarca superwelter de la OMB, subirá poco más de 10 libras respecto a su última pelea.

Mientras, Chávez Jr., que en diciembre pesó 169.7 libras para enfrentar a Dominik Britsch, deberá bajar todavía más.

“Subir de peso es más fácil que bajar, entonces, ‘Canelo’ va a subir fuerte, pero muy lento, y Chávez va a dar el peso, pero muy débil.

“No sé si estén decididos a desde el inicio soltar golpes, no tengo ningún favorito, los dos son mis amigos y me mantengo al margen”, dijo.

En entrevista, quien fuera campeón mundial de peso gallo reconoció el poder de puños del hijo de la leyenda, aunque dependerá de su preparación y de que aproveche el momento oportuno para imponerse.

“Posiblemente (Chávez Jr. llegue) más rápido.

“Todo es cuestión de cómo se cuide y qué preparación tenga; le he visto que tiene momentos para noquear y no lo hace; no sólo una vez; algo lo detiene ahí, (pero) si se decide puede ganar”, indicó.

Dejó en claro que el pugilista tapatío es el que arriesga más en esta pelea, sobre todo por lo que cada uno ha hecho en los últimos años.

“Julio no se esperaba enfrentar a un peleador como el ‘Canelo’”.

El duelo entre ex campeones mundiales de peso medio traerá recuerdos de memorables batallas entre mexicanos, una como la que protagonizó él con Alfonso Zamora en 1977, que, aunque sólo duró cuatro rounds, está en la memoria de la afición, lo que espera ocurra con la entrega y determinación de ambos.

“Esta pelea va a recordar unas clásicas de mexicanos, como la mía con Zamora.

“Fueron cuatro rounds; los dos salimos, desde el inicio, a noquear; fue un peleón; se mantiene como clásica y ojalá ellos, desde el inicio, se animen a tirar golpes y dejen contento al público”, apuntó.