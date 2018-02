Caixinha sin presiones

El portugués Pedro Caixinha, técnico del Cruz Azul, aseguró que a pesar de ser parte de los cuatro equipos grandes del futbol mexicano, pero con una marcha irregular en el torneo, la presión le tiene sin cuidado.

Señaló que su única presión es trabajar todos los días para sacar adelante al plantel.

“Cada quien tiene un concepto distinto de la presión; la mía es trabajar todos los días; llegar a las dos de la mañana, quedarme a dormir y despertar a las 07:00 horas y empezar a trabajar y ganar partidos”, refirió.

En rueda de prensa, en las instalaciones del club en la Noria, mencionó que en el ya citado proceso de trabajo busca que todo el grupo se complemente y muestre actitud dentro de la cancha para hacer un juego colectivo que los lleve a ganar los cotejos.

“La actitud es innegociable; quiero gente con ganas, comprometida; si hay uno que no corre, que no trabaja lo mismo que los demás, para mí no es suficiente, sean 10 o 90 minutos los que esté en la cancha”, indicó.

Por otra parte, consideró que el nivel de Carlos Peña va en ascenso y que podría está en la contención para el duelo contra los Rayos del Necaxa este sábado; “estoy más preocupado en ver a los jugadores que están en posibilidades de jugar que en los suspendidos o lesionados”.

Subrayó que está muy contento con su plantilla, aunque no ha tenido la oportunidad de estar completa, de ahí que previera que ante Monterrey, el próximo miércoles, ya tendrá a todos los jugadores disponibles.