Caixinha frontal

Tres días después de la dolorosa derrota ante América en la final del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, el entrenador del Cruz Azul, el portugués Pedro Caixinha, se responsabilizó por lo sucedido.

“Yo siempre asumo toda la responsabilidad; tenemos un grupo de trabajo que siempre ha dado todo”, asumió el entrenador de la Máquina, ante los medios de comunicación, en La Noria.

Y agregó: “Ya sea por falta de actitud, porque a lo mejor no llegué lo suficientemente, si son errores individuales, de planteamiento, también lo asumo. La responsabilidad máxima es mía y no tengo problema en decirlo de manera frontal”.

Criticado por el planteamiento que presentó ante los azulcremas, el pasado domingo, en el Estadio Azteca, durante la final de vuelta, el entrenador lusitano se dio tiempo de explicar lo que buscó con su 11 titular con la inclusión del uruguayo Martín Cauteruccio y sus modificaciones en el transcurso del encuentro.

“El primer encuentro fue parejo; dije que estuvimos un poco por arriba del rival, pero miramos que nos faltó presencia en la última zona, que alguien pudiera ayudar a Milton (Caraglio), de tal modo que, en la vuelta, por eso fuimos con dos ‘9’; miramos que la línea defensiva del América perseguía mucho, entonces, mantuvimos la amplitud con (Adrián) Aldrete y Edgar (Méndez); sería Elías (Hernández) el hombre libre para estar cerca de los delanteros”, ejemplificó.

Y abundó: “Lo que miramos en el primer tiempo, el rival tuvo mucho más actitud, fue más fuerte en los duelos; corregimos en tener un hombre más en la media cancha; Guido (Rodríguez) y Edson (Álvarez) nos estaban ganando los mano a mano y por eso decidimos tener un tercer jugador en esa zona de la cancha (con el ingreso de Roberto Alvarado), pero cae el gol (tras un fallo del portero Jesús Corona); decidimos tomar riesgos y ya conocen la historia de lo que fue la final”, en la que las Águilas se coronaron tras imponerse 2-0.

Caixinha admitió que América, en términos generales, fue superior y que mereció el campeonato, para que la Máquina extendiera a poco más de 21 años su sequía sin títulos.

“Felicitamos al América con Miguel Herrera cuando faltaban unos minutos (para que terminara el partido); creo que han sido mejores; merecieron ganar”, apuntó el portugués.

Eso sí, a pesar de perder la final, Caixinha resaltó: “Más allá del hecho, hemos hecho una gran trabajo; hay que estar orgullosos de lo que hemos hecho”.

Ello, luego de que, en el semestre, Cruz Azul fue superlíder en la fase regular, regresara a una Liguilla, alcanza rala final y gana la Copa MX.

SUGIERE EVITAR PENSAR EN SEQUÍA DE 21 AÑOS

El director técnico del Cruz Azul, el portugués Pedro Caixinha, sugirió evitar pensar en los 21 años que tiene la Máquina sin conseguir un título.

Luego de quedarse en la orilla, una vez más, el pasado domingo, tras perder ante el América en la final del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, el estratega dio la cara y llamó a dejar de lado esa larga racha negativa.

Como analogía, explicó que esa escasez de trofeos en la Máquina, y tras otro descalabro en la disputa del título, “es tener una mancuerna que pesa 21 kilos, 21 años sin ganar; si la cargo poco tiempo no va a pesar, pero si todos los días lo recuerdo no voy a poder con esa mancuerna”, ejemplificó.

“La derrota ante las Águilas fue como frenar un carro, pero eso no quiere decir que el proyecto se haya desmoronado; en Cruz Azul aspiran a pelear por todo en el Clausura 2019 y el nuevo revés lo toman ahora como un impulso”, abundó.

Descartó que exista presión por el hecho de fallar en la conquista de la Liga MX; “para nosotros no nos pesa la presión; no nos mueve de manera negativa, sino como un reto; el tiempo crece y el reto será más grande”, acotó.

A partir del próximo 27 de diciembre, el equipo de Cruz Azul comenzará a preparar lo que será el primer semestre del año con el Clausura 2019 y la Copa MX, donde la meta es jugar de nuevo 31 compromisos, lo cual significa que pelearán por el trofeo en ambos certámenes, tal y como sucedió en esta segunda parte de 2018.

“Si se quiere ir por el doblete queremos tener 31 partidos más; para eso debes tener buena planificación; es base esencial para lo que es el éxito y nuestro trabajo”, apuntó Caixinha.

Finalmente, dejó en claro que no existe un deseo por encontrarse con América, de manera específica, en la disputa por algún título, es decir, que en el cuadro “cementero” sólo piensan en triunfar, sin importar el rival que se les ponga en frente.

“Nosotros queremos ganar a quien sea; no es el tema que sea contra América. El equipo, el club, lo que quiere es ganar. Nosotros no jugamos sólo contra América; tenemos una mentalidad ganadora; no es ganar a nadie nada más porque en el pasado te ha ganado más veces; quieres ganar a todos”, puntualizó.