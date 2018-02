Caixinha en modo positivo

El director técnico del Cruz Azul, el portugués Pedro Caixinha, aseguró que no se siente ni frustrado ni impotente por el mal paso del equipo en la Liga MX y su eliminación en la Copa MX, al tiempo de asegurar que tampoco siente presión, pues esa la sintió más al frente de Santos Laguna.

“Ni frustrado ni impotente; creo que son palabras demasiado fuertes para describir el estado de las cosas que están pasando con nosotros.

“Lo que sí siento es que cada vez que pasan estas cosas siento más energía positiva dentro de mí; siento más voluntad de querer buscar soluciones para sacar las cosas”, dijo.

En rueda de prensa, en La Noria, aseveró que si en algún momento llega a notarse en los ya citados estados de ánimo no se lo transmitirá a sus jugadores, sino que antepondrá el buen ánimo en el grupo, así como el trabajo para encontrar la forma de salir adelante.

“Si me veo frustrado, o un poco descontento con las cosas, ese no es el comportamiento que voy a generar en el grupo; tengo que dar el ejemplo y soy el primero que tiene que dar el paso adelante para decir ‘estamos aquí, estamos presentes, estamos juntos, trabajando para enfrentar lo que viene’”.

De la misma forma, rechazó sentirse presionado por esa falta de resultados.

“La verdad es que sentí siempre mucho más presión entrenando en Santos que la presión que pueda venir de trabajar aquí.

“Desde que entré aquí, hasta el día de hoy, no he sentido la misma presión y eso no me afecta; estamos trabajando”, acotó.

Caixinha apuntó que “muchas veces el futbol resulta muy ingrato y no otorga lo que se merece”, por lo mucho que se trabaja en buscar los resultados, pero que cuenta con un gran grupo de jugadores que, aunque apenado como él porque los resultados no se dan como espera, sí está bastante comprometido.

“Todos estamos muy comprometidos en hacer bien las cosas, pero, muchas veces, el futbol es ingrato, o sea, no te da lo que puedes generar y sacar resultados, pero la única cosa que tenemos que hacer es seguir con el proceso y estar con ese compromiso de salir adelante”.

“Veo un grupo muy comprometido; veo un grupo igual que yo, muy apenado porque los resultados no se están dando; veo un grupo enfocado en querer cambiar el estado de las cosas, todos con el mismo pensamiento y el mismo pensamiento global lo vamos a sacar”, sentenció.

Por último, si bien dijo desconocer que había recibido tres encuentros de suspensión luego de haber sido expulsado en el partido, de Copa MX, contra Alebrijes de Oaxaca, aseguró que seguirá defendiendo a sus jugadores “de las arbitrariedades”, aunque rechazó expresarse mal del arbitraje.

MENA YA ES SANTO DE SU DEVOCIÓN

El ecuatoriano Ángel Mena, jugador del Cruz Azul, está considerado para enfrentar a Santos Laguna, pues aprendió la lección con el “jalón” de orejas, sobre su bajo rendimiento, que le dio el técnico portugués Pedro Caixinha.

“Ángel tiene muchísima calidad y lo comparé con un jugador que también tiene muchísima calidad, que también es zurdo, que es (Rubens) Sambueza, y le dije: Tú tienes mucha calidad; cuando tu sumes la calidad y la actitud puedes hacer goles espectaculares”.

En rueda de prensa, en las instalaciones del club en La Noria, destacó que el jugador sudamericano entendió la lección y ha cambiado su actitud, por lo que es considerado para jugar ante el conjunto lagunero en su duelo de este domingo, en el estadio de TSM.

Hace unas semanas, también en conferencia de prensa, el timonel luso ventiló, de manera pública, el bajón de juego que había mostrado Mena en algunos partidos al inicio de torneo, de ahí que lo sacara del primer equipo, para jugar en la Sub-20.

Por otro lado, apuntó que de la misma forma platicó con el delantero chileno Felipe Mora y con el uruguayo Martín Cauteruccio ante la falta de gol, pidiéndoles tranquilidad, pues confía en que van a despertar muy pronto.

“Vamos a seguir para llevar esto adelante; eso se hace con confianza y con trabajo, darles situaciones que a lo mejor tienen que ser un poco más simplificadas para que tengan la confianza”, añadió.

Por último, Caixinha aseveró que el mediocampista Rafael Baca ha trabajado a la par del grupo, pese a una molestia que tiene en un tobillo, por lo que si bien viajará con el equipo, no podrá ver acción.