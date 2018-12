Caixinha cierra puertas del Cruz Azul a jugadores sin compromiso

El que no sepa estar en esta gran institución y no respete y no sea competitivo aquí adentro, no respete la competitividad que estás generando para que el club pueda crecer y ser más fuerte, no tiene cabida en esta plantilla, apuntó

El director técnico portugués Pedro Caixinha advirtió que todo aquel jugador sin compromiso y sin aceptar la competencia interna por el bien de Cruz Azul no tendrá cabida en el plantel.

“El que no sepa estar en esta gran institución y no respete y no sea competitivo aquí adentro, no respete la competitividad que estás generando para que el club pueda crecer y ser más fuerte, no tiene cabida en esta plantilla”.

En una extensa rueda de prensa en las instalaciones de La Noria, Caixinha, acompañado por el director deportivo Ricardo Peláez, mandó un mensaje claro a sus pupilos y a los refuerzos que lleguen, luego de la mala actitud que mostró en días pasados el mediocampista argentino Walter Montoya.

“El 27 (de diciembre, cuando regrese el equipo a los entrenamientos) vamos a empezar a un nivel superior y esa mentalidad debe estar presente en cada uno de los días pensando en una sola cosa, que es el doblete, ir por todo”, dijo Caixinha.

El lusitano manifestó que “tenemos un equipo basto con mucha calidad”, de ahí que la competencia interna es importante, hecho que incomodó a Montoya, quien fue dado de baja de la institución inclusive previo a la final frente al América.

Sobre el pampero explicó: “Tenemos una regla, un principio en términos que cuando hacemos una convocatoria salen los primeros 11 que van a jugar, los que van a la banca y los que viajan para estar con el equipo o jugar con la Sub 20”.

“Lo que pasó es que Montoya en el viaje a Monterrey miró la convocatoria, no estaba entre los 18 y no ha aparecido en la comida con el grupo y se fue a casa, entonces fue por el grupo y no de manera individualizada (por lo que fue dado de baja)”.

El director técnico de Cruz Azul también habló sobre el colombiano Andrés Rentería, quien quedó exhibido por su pobre actuación en el juego de vuelta de la final ante las Águilas, algo que el cafetero demostró con regularidad en el semestre, no nada más en la disputa por el campeonato.

“No vivo a blanco y negro, vivo a color, por eso no puedo analizar y tomar decisiones de lo que fue un detalle en la final, fue una regularidad (de Rentería) a lo largo del torneo y no se toman decisiones bajo una circunstancia”.

Insistió: “Si no demuestras ser animal competitivo, no tienes cabida. El jugador que no tenga esa mentalidad no tendrá cabida en este proyecto, estamos trabajando para dar alegrías a nuestra institución, queremos que este club sea el mejor club, por eso debemos tener las mejores prácticas, los jugadores deben entender eso desde un inicio”.

Ricardo Peláez secundó a Caixinha al ponderar la lucha deportiva de los jugadores por ganarse un lugar en el 11 inicial del timonel portugués, misma que aumentará para el torneo Clausura 2019 de la Liga MX, donde apenas habrá dos o máximo tres bajas y llegarán alrededor de cuatro refuerzos.

“Hay competencia y va a haber más este torneo, están saliendo dos (Montoya y Rentería) y es probable que lleguen tres o cuatro jugadores”.

Caixinha se responsabiliza por lo sucedido en final ante América

“Yo siempre asumo toda la responsabilidad, tenemos un grupo de trabajo que siempre ha dado todo”, asumió el entrenador de La Máquina ante los medios de comunicación en las instalaciones de La Noria.

Agregó: “Ya sea por falta de actitud, porque a lo mejor no llegué lo suficientemente, si son errores individuales, de planteamiento, también lo asumo. La responsabilidad máxima es mía y no tengo problema en decirlo de manera frontal”.

Criticado por el planteamiento que presentó frente a los azulcremas el pasado domingo en el estadio Azteca durante la final de vuelta, el entrenador lusitano se dio tiempo de explicar lo que buscó con su 11 titular con la inclusión del uruguayo Martín Cauteruccio y sus modificaciones en el transcurso del encuentro.

“El primer encuentro fue parejo (0-0), dije que estuvimos un poco por arriba del rival, pero miramos que nos faltó presencia en la última zona, que alguien pudiera ayudar a Milton (Caraglio)”.

De tal modo que en la vuelta “por eso fuimos con dos ‘9’, miramos que la línea defensiva del América perseguía mucho, entonces mantuvimos la amplitud con (Adrián) Aldrete y Edgar (Méndez), sería Elías (Hernández) el hombre libre para estar cerca de los delanteros”.

De esa final del domingo “lo que miramos en el primer tiempo el rival tuvo mucho más actitud, fue más fuerte en los duelos, corregimos en tener un hombre más en la media cancha, Guido (Rodríguez) y Edson (Álvarez) nos estaban ganando los mano a mano y por eso decidimos tener un tercer jugador en esa zona de la cancha (con el ingreso de Roberto Alvarado)”.

Pero “cae el gol (tras un fallo del portero Jesús Corona), decidimos tomar riesgos y ya conocen la historia de lo que fue la final”, donde las Águilas se coronaron tras imponer 2-0.

Caixinha admitió que América en términos generales fue superior y merecieron el campeonato, para que La Máquina extendiera a poco más de 21 años su sequía sin títulos de Primera División en el futbol mexicano.

“Felicitamos al América con Miguel Herrera cuando faltaban unos minutos (para que terminara el partido), creo que han sido mejores, merecieron ganar”, declaró el portugués.

Eso sí, a pesar de perder la final, Caixinha resaltó: “más allá del hecho, hemos hecho una gran trabajo, hay que estar orgullosos de lo que hemos hecho”, luego que en el semestre Cruz Azul fue súper líder en la fase regular, regresó a una Liguilla, alcanzó la final y ganó la Copa MX.