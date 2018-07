Boxeadora Nava, con elementos para vencer a venezolana Alys Sánchez

Luego de año y medio fuera del boxeo, la monarca Jackie “Princesa Azteca” Nava consideró que está en buenas condiciones para enfrentar a la venezolana Alys Sánchez por el campeonato internacional gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Aunque también no descarta enfrentar a su compatriota Mariana “Barby” Juárez, a quien consideró una peleadora fuerte y aguerrida, además de contar con una gama de experiencia para protagonizar una dura pelea.

“Sería una bonita pelea, no sé si como la que tuve con Ana María Torres, pero con Mariana se puede tener una pelea muy aguerrida”, dijo.

Sin embargo, agregó que antes de pensar en una pelea con Juárez, se debe considerar a la rival en turno como el caso de la venezolana Sánchez, quien es alta y sabe pegar fuerte con la derecha. Este combate está programado el 11 de agosto venidero en la Arena de la Ciudad de México.

En caso de fraguarse la pelea ante Mariana Juárez, el duelo se programaría en noviembre venidero en la capital mexicana.

En relación al duelo ante la venezolana Sánchez, Nava comentó que será una reñida pelea, ya que su rival cuenta con características para enfrentar el compromiso con determinación, “pero nosotras no nos vamos a dejar. Me siento bien, pero no puedo decir cuánto hasta que no estar arriba del ring”.

Y añadió que “falta un mes para la pelea y ya casi ando dando el peso, además es aparte de cómo te sientas, esto es parte de lo que disfruto y me gusta mucho”.

Consideró que Alys Sánchez es una boxeadora fuerte, “es alta, derecha. Cuando me dijeron que había una revancha no dude en entrarle, no será fácil y viene por todo”.