Boxeador “Pitbull” Cruz demostrará su calidad ante “Piquet” Martínez

El boxeador mexicano Isaac Cruz Jr. reconoció la experiencia de Juan José “Piquet” Martínez, oponente al que enfrentará el próximo 17 de febrero, pero dejó en claro que ese duelo representa una oportunidad que no piensa desaprovechar.

Ambos pugilistas serán parte de la velada a realizarse en la Arena Coliseo, donde el joven de 20 años tratará de demostrar su calidad ante un oponente que incluso ha peleado en el extranjero.

“Es una oportunidad que no pienso desaprovechar, llevaba tiempo esperándolo, aparecer en las peleas estelares y ante uno de los consagrados de la división, lo tomo como parte de mi crecimiento, pero eso no significa que me doy por vencido, quiero ganar”, dijo.

El “Pitbull” Cruz, con récord profesional de 12-1-1, 10 por la vía del nocaut, chocará con un oponente (26-5, 18 KOs) urgido del triunfo, pues ha perdido tres de sus últimas cuatro peleas, incluidas las dos más recientes.

“Sé que ha peleado en el extranjero y que se ha medido con los mejores en su peso, ahora es mi turno de demostrar quién soy y de lo que soy capaz; no tengo miedo, al contrario, estoy muy motivado y creo que eso me hace aún más peligroso”, indicó.

Ambos pugilistas serán parte de la cartelera que encabezará Mariana “Barby” Juárez, quien expondrá el título gallo del CMB ante la uruguaya Gabriela Bouvier, en la que también estarán presentes el olímpico mexicano Elías Emigdio y el novato Karim “Traviesito” Arce.