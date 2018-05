Borgetti hombre de fe

Jared Borgetti, ex seleccionado nacional, aseguró que con la preparación que ha tenido el Tricolor, y la calidad y madurez de algunos jugadores, el equipo está para competir en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

“La preparación ha sido buena; el equipo está para competir. El avance futbolístico individual que ha tenido México, el tener más jugadores en Europa, le ha permitido tener ese crecimiento en todos los aspectos al jugador y a la selección”, estimó.

En entrevista, luego de tomar parte en un programa de análisis del Tri, y de la justa mundialista, en la empresa para la que colabora, se refirió a los futbolistas mexicanos que destacan en el balompié del viejo continente.

“Creo que es la ocasión en que más jugadores tiene México en Europa; si es así es porque algo se está haciendo bien; hay que demostrarlo; ellos están sentando las bases para que más equipos europeos se fijen en el jugador mexicano”, afirmó.

Destacó que el representativo nacional que acudirá a la cita rusa en junio próximo contará con una buena camada de jugadores que puede despuntar en la selección y otros que pueden ser vistos para ser integrados a equipos europeos.

“Hay una buena camada de jugadores, con buena experiencia, y, estos últimos años, en Europa han crecido en lo mental; hay jugadores con experiencia, en el caso de Andrés Guardado y el ‘Chicharito’ Hernández; Héctor Herrera, con experiencia internacional”, destacó.

“Además, han adquirido mucha capacidad para encarar a cualquier rival, sin necesidad de sentirse menos, y han logrado transmitirlos a los demás y demostrar que son capaces de ganarle a cualquiera”, acotó.

El ex jugador de Santos Laguna destacó la forma en la que el ex delantero de los Tuzos del Pachuca Hirving Lozano pisó fuerte a su llegada al balompié de Holanda, con el PSV Eindhoven, y con el mensaje de que el jugador mexicano tiene calidad.

“Me encantó la forma en cómo llegó el ‘Chucky´ Lozano a Holanda, sin miedo, confiando mucho en su futbol y dándole a entender al balompié holandés que en México hay muy buenos jugadores que pueden estar en Europa”, resaltó.

Con esa premisa, mencionó que con el citado nivel y la mentalidad con que cuentan los jugadores que conformarán la selección, junto con los que van de la liga, la selección mexicana podrá ser protagonista en Rusia 2018.

Finalmente, Borgetti aseveró que siempre, las selecciones y equipos rivales “los hemos observado siempre a ellos y ellos a nosotros no; la ventaja que tenemos es que no nos conocen hasta cierto punto; hay que sacar ventaja. Ahora, el jugador está fuerte en el aspecto mental”.

HUGOL FÉRREO DETRACTOR DE OSORIO

Hugo Sánchez, ex técnico de la selección mexicana, advirtió que el Tricolor del colombiano Juan Carlos Osorio va a la Copa del Mundo de Rusia 2018 sin una identidad futbolística, aunque confía en que la calidad individual de los jugadores nacionales saque adelante al equipo.

“No, no tiene estilo; son tantos los cambios que no ha habido oportunidad; sin un equipo que se tiene más tiempo se puede conseguir un estilo, pero el tiempo que lleva el cuerpo técnico colombiano ha habido tantos cambios, con alineaciones variadas, que no se ha sabido conseguir a que se juega con certeza”, expresó.

En entrevista, luego de un programa de análisis de la justa mundialista para la televisora en que labora, dijo que el timonel cafetalero no ha sabido sacarle jugo a los seleccionados en sus diferentes posiciones, lo que de alguna manera crea un panorama incierto en Rusia 2018.

“Pero sobre todo no ha sabido explotar a los jugadores en su posición; hay unos que juegan diferente con la selección que como lo hacen en sus equipos, y eso crea cierta desconfianza”, consideró.

Ante esa falta de identidad y de explotar a sus jugadores que hasta el momento ha tenido la oportunidad de probar, el “Pentapichichi” resaltó que México tiene la virtud de contar con jugadores que pueden hacer explotar su calidad individual para sacar adelante al equipo en la justa del orbe.

“La calidad individual de cada jugador de la selección tiene también talento, pero lo que les está faltando es fuerza de grupo, que solamente se la da un estilo de juego para que así, hasta con los ojos cerrados, sepa dónde está el compañero y que cubran los recorridos”, expresó.

“Eso es lo que me preocupa, pero ojalá que los jugadores, entre ellos, se unan y que busquen la manera de crear un estilo de juego; que si no se los da el técnico, pues que lo adquieran ellos mismos”, abundó el bicampeón con los Pumas de la UNAM en el 2004.

Sobre la preparación que ha tenido el Tricolor con los duelos que hasta el momento ha disputado, y los que vienen, previo al arranque de la justa cuatrienal, dijo no estar satisfecho con ese trabajo, pues consideró que los rivales no han estado a la altura de lo que se busca para una buena preparación.

“No me ha gustado del todo; los rivales no están a un nivel competitivo como al que vamos a enfrentar en la Copa del Mundo, pero se sacarán conclusiones para intentar crear un estilo de juego y una fortaleza de grupo que todavía no veo con la fuerza necesaria para un evento como éste”, concluyó.