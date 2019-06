Bayern Munich hace oficial la salida de James Rodríguez

El club del Bayern Munich hizo oficial este miércoles la salida del colombiano James Rodríguez, quien pidió que no ejerciera su opción de compra con el Real Madrid, decisión que le fue respetada.

De acuerdo con el comunicado emitido en su página oficial, el club anunció que el mediocampista defensivo abandonará al Bayern Munich a dos años de su llegada y luego de disputar 67 partidos oficiales, anotar 15 goles y contabilizar 20 asistencias.

El secretario general del FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, destacó que “en nombre del FC Bayern München quiero agradecer a James sus dos años con nosotros llenos de éxitos. Su aporte ha sido muy importante en todos los logros de las últimas dos temporadas. Le deseamos a James todo lo mejor en el futuro”.

En 2018 y 2019, James Rodríguez se proclamó campeón de la Bundesliga y la Supercopa, así como conquistó la Copa de Alemania (DFB) en este año.

El jugador de 27 años agradeció todo el apoyo que le brindó el equipo, así como también a todos sus seguidores.

“Mi enorme agradecimiento a todo el Club y a la afición, siempre nos ha apoyado de forma excepcional. Han sido dos años inolvidables en Munich. Siempre me he sentido muy a gusto. Me llevo los mejores recuerdos y le deseo al Bayern lo mejor en el futuro”, afirmó el jugador colombiano vía Twitter.

Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, el colombiano subió algunas imágenes portando el uniforme de la institución y expresó sus mejores deseos para el futuro.

“Gracias infinitas al FC Bayern München, a sus dirigentes, aficionados y compañeros. Fueron dos años inolvidables en los cuales me sentí como en casa. Me llevo los mejores recuerdos, grandes aprendizajes y experiencias únicas”

Por el momento, James Rodríguez se encuentra concentrado con la Selección Colombiana con quien continua su preparación para la Copa América 2019.