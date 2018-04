Barcelona golea a la Roma en ida de cuartos de final de la Champions

El Barcelona de España se enfila hacia las semifinales de la Champions League, tras vencer 4-1 al AS Roma de Italia en la cancha del Camp Nou por el partido de ida de los cuartos de final del torneo de clubes más prestigioso del mundo.

Las anotaciones del equipo culé cayeron gracias a autogoles de Daniele De Rossi a los 38 minutos y Konstantinos Manolas a los 55, el español Gerard Piqué a los 59´ y cerró la cuenta el uruguayo Luis Suárez al 86´, por la Roma descontó el bosnio Edin Dzeko al 80´.

El encuentro de vuelta será el próximo martes 10 de abril en la cancha del Estadio Olímpico de Roma, donde los italianos buscarán levantar una pesada losa contra uno de los mejores equipos de la competición.

Cuando visitas al Barcelona de Lionel Messi y compañia en la Champions League, debes tener algo más que orden táctico para salir victorioso, porque el equipo catalán suele ser infranqueable en casa, cuestión que se ha acentuado desde esta temporada, donde se convirtió en uno de los equipos que menos goles recibe en Europa.

La Roma se había plantado bien en terreno catalán y no dejaba que el local hilvanara jugadas peligrosas, ni la gambeta de Messi, ni la potencia de Suárez pudieron hacer lo que pudo el pie desafortunado del capitán del equipo italiano.

En un ataque por el centro comandado por el “Fantasmita” Iniesta, el Barcelona puso el 1-0 gracias a un mal cruzamiento de Daniele De Rossi que terminó por enviar el balón a su propia meta, dejando los rostros visitantes desencajados y liberando la presión que empezaba a subir de nivel en el cuadro blaugrana.

Ya en la segunda mitad, el efectivo juego en conjunto del Barcelona puso contra las cuerdas al equipo de la loba, Ivan Rakitic llegó a línea de fondo para tirar una diagonal que encontró al defensor Samuel Umtiti y luego de un rebote contra el poste el defensor Manolas de la Roma puso el 2-0.

La debacle del equipo italiano continuaría, luego de que los guantes de mantequilla del portero Alisson no pudieran contener un tiro de Luis Suárez y dejaran la pelota “mansita” a la llegada de Gerard Piqué, quien solo tuvo que empujarla de derecha para marcar el 3-0 para el Barcelona.

La constante amenaza de Edin Dzeko en el área blaugrana, dio frutos más tarde que temprano, cuando el bosnio prendió un esférico que se escabulló hasta las redes catalanas para reavivar las esperanzas romanas con el 3-1.

Pero la Roma no contaba con el arma secreta de Valverde, en últimas semanas el canterano Denis Suárez ha desatascado al equipo culé de situaciones complejas, esta vez puso un centro que la defensa romana no pudo despejar y le quedó a modo al “pistolero” Suárez, quien no dudo en prenderla como venía para el 4-1 final.

El silbante del encuentro fue el holandés Danny Makkelie, quien cumplió con una buena actuación donde el único amonestado del encuentro fue el serbio Aleksandar Kolarov a los 44 minutos.