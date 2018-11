“Barby” Juárez inducida al Salón de la Fama del Deporte en Toluca

La boxeadora Mariana “Barby” Juárez, campeona gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), fue inducida al Salón de la Fama del Deporte en Toluca.

Además, recibió un reconocimiento más en su carrera, en el “Día Lince” de la Universidad del Valle de México Campus Toluca.

La institución dedica este año el reconocimiento al papel de la mujer en el deporte y la cultura y la “Barby” fue la homenajeada, agradecida por ser tomada en cuenta.

“Ya no hay limitantes, si la mujer quiere jugar futbol, lo juega; si quiere boxear, aquí estoy yo como ejemplo. Me gusta ver que la mujer ya no se pone límites, barreras”, subrayó la pugilista.

Agregó que la mujer ahora ocupa puestos importantes, no sólo en el deporte, sino en la política, finanzas, “en todas partes y eso es porque desde la casa nos están educando de diferente manera”.

También resaltó que los hombres son parte fundamental en la vida de las mujeres, “nos ayudan a salir adelante; uno de mis ídolos es Muhammad Ali, es hombre y no por eso es una limitante para mí, no. Yo quiero ser la mejor boxeadora del mundo y estoy trabajando y esforzando para poderlo hacer”.

En espera de noticias de su promotor para conocer cuándo y contra quién será su próxima pelea, en espera de medirse con Jackie Nava “o con la que sea”, dejó en claro que en México ella y Saúl “Canelo” Álvarez son los mejores.

“En México dejamos una gran huella, a nivel mundial también lo estamos haciendo y ese es mi meta, los mejores boxeadores en México y el mundo estamos Saúl ‘Canelo’ Álvarez y yo”, concluyó.

En el evento estuvieron presentes el rector de UVM Campus Toluca, Juan Jorge Mariño Suchil, y Monick Huitrón, presidenta del Salón de la Fama del Deporte de Toluca.