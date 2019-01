Baños quiere a Lainez al menos seis meses más en las Águilas

La permanencia del volante Diego Lainez al menos seis meses más es algo que le agradaría al presidente deportivo del América, Santiago Baños, quien, sin embargo, señaló que en los próximos días podría resolverse su traspaso al futbol de Europa.

“Aún no hay nada cerrado; tenemos, prácticamente, todo el mes para hacer negociaciones. Hasta el día de hoy no hay nada oficial ni nada cerrado, pero a mí me gustaría que se quedara, por lo menos, seis meses más”, dijo.

Manifestó que el joven elemento demostró su calidad y que, sin duda, su aporte fue importante para la obtención del título del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

“Es un jugador importante, titular, pero veremos qué pasa; puedo entender que es importante que el jugador mexicano salga y se pruebe en Europa, pero Diego ha sido clave para el campeonato”, refirió Baños.

Recordó que “en Europa, la ventana cierra en febrero; tenemos todo el mes; trato de no meterme mucho; no hay nada oficial, por lo que esperamos que la próxima semana haya algo más concreto”.

Por otra parte, Baños explicó que el mediocampista francés Jérémy Ménez está por recibir el alta médica, por lo que ahora necesita tomar ritmo para regresar a las canchas.

“El 11 de enero recibe el alta médica y, a partir de ahí, sólo será cuestión de ponerlo en ritmo de juego, y Miguel lo tendrá disponible por ahí de la fecha 3-4, a finales de mes o principios de febrero”, hizo notar.

El América pospuso su partido de la fecha 1 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX ante Necaxa, el cual se disputará el martes 5 de marzo en el Estadio Azteca.

Ante dicha situación, el cuadro que dirige Miguel Herrera comenzará la defensa de su título el viernes 11 de enero, cuando visite el estadio Jalisco, para verse las caras con el Atlas.

NICOLÁS CASTILLO SE DIFICULTA

Santiago Baños, presidente deportivo del América, aseguró que se ha complicado la posible incorporación del delantero chileno Nicolás Castillo para el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

“Se dificultó porque corrieron a su técnico (Rui Vitória); hay que ver quién llega, si lo toman en cuenta, si él se quiere quedar, por lo que, ahorita, los tiempos con Castillo son más complicados”, indicó el directivo azulcrema.

En el caso del argentino Mauro Boselli, quien fue pretendido por el cuadro capitalino, comentó que fue cuestión de calendario lo que les impidió ficharlo.

“Él prefirió la oportunidad de marcharse a Brasil”, hizo notar.

El cuadro que dirige Miguel Herrera no ha sumado ninguna incorporación para el certamen que inicia, mientras ha sufrido las bajas de Pedro Arce, Joe Corona y la del argentino-paraguayo Cristian Insaurralde.