Atacante Michael Arroyo descarta haber tenido algún problema con técnico La Volpe

Luego que Michael Arroyo estuviera ausente en los primeros partidos del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, se especuló que había tenido problemas con el técnico argentino Ricardo La Volpe, situación que el atacante ecuatoriano negó de manera contundente.

“Nunca he peleado con el profesor, siempre he aceptado sus decisiones y por eso estoy acá”, dijo a su salida de las instalaciones de Coapa.

Explicó que “todos los que puedan ser llamados para no estar en el primer equipo, igual van a hacer lo que hice yo, pero de ahí he trabajado, seguiré haciendo el mismo trabajo y las decisiones son del profesor La Volpe”.

Manifestó que ahora ha sido titular en los últimos juegos, por lo que está tranquilo al dejar en claro que nunca perdió la calma pese a la inactividad que tuvo.

“Tampoco puedo quejarme, he jugado los partidos, he jugado 90 minutos y no estoy desesperado ¿no sé por qué hacen esa pregunta? Quien juegue va a hacer las cosas bien y en lo personal creo que cumplo”, estableció.

Sobre la lesión que sufrió su compañero y compatriota Renato Ibarra, quien se perderá lo que resta del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX por una fractura en el peroné de la pierna izquierda.

“La verdad da mucha tristeza porque es un jugador importante para nosotros y compatriota mío, la verdad estamos muy tristes todos porque es uno de los jugadores que aporta mucho para el grupo, pero Dios sabe porqué hace las cosas y ahora deben apoyar para que se recupere pronto”, explicó.

Así mismo, destacó que para él nunca existe mala intención cuando se da este tipo de lesiones, y defendió al colombiano de León, Andrés Andrade, quien fue el que lesionó a Ibarra.

“A veces no es de mala intención y no creo que otro jugador quiera dañar a otro porque sabe que vivimos de esto, creo que la entrada (del “Rifle” Andrade a Renato) no es de mala intención, porque no creo que un colega quiera afectar el trabajo de otro”, sentenció.