Aquino categórico: ‘Chicharito’ no volverá al futbol mexicano

MONTERREY.- Ante las versiones de que Javier “Chicharito” Hernández podría regresar al futbol mexicano, Javier Aquino, volante ofensivo de los Tigres de la UANL, consideró que el atacante no regresará en este momento al balompié nacional.

“‘Chicharito’ ha demostrado en selección mexicana y Europa; es un pilar del Tri; es un triunfador, un jugador que tiene hambre de triunfar; no volverá al futbol mexicano”, consideró.

“Intentará buscar otras opciones en Europa; no es del todo malo volver; a mí me pasó al decidir regresar, y estar en Tigres no fue fácil; se me dieron las cosas, pero, en mi manera de ver, no volverá al futbol mexicano”, manifestó.

Si bien Hernández milita, en la actualidad, en el West Ham de Inglaterra, se ha manejado la posibilidad de que pudiera salir de ese conjunto y volver a México, con las Chivas de Guadalajara.

Al término de la práctica que tuvo el equipo felino en el Polideportivo de la UANL, Aquino habló sobre la llegada de jugadores de otros países al futbol mexicano y que es bueno para el deporte nacional.

“Ven que es una liga cada vez más competitiva; el tema de la liguilla sólo lo tienen en los torneos de Copa; trabajan para ser líderes generales y ser campeones”, añadió.

Respecto a la necesidad del surgimiento de más jugadores mexicanos, que se busca incrementar con la regla 20/11 a partir del verano próximo, Aquino dejó en claro que el futbolista de este país, simplemente, debe competir contra los foráneos para ganar un sitio.

“En mi opinión no se resolverá de la noche a la mañana; el futbol mexicano ha crecido porque han traído a jugadores de otros países; el jugador mexicano debe acostumbrarse a competir para que la selección pueda tener jugadores de dónde tomar; hay jugadores que pueden ser titulares; tenemos que ganarnos un sitio”, expresó.