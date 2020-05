Antonio Carlos Santos ‘del chongo’ con Alan Pulido y Rodolfo Pizarro

El uso de cubre bocas Louis Vuitton dio pie a que el ex futbolista Antonio Carlos Santos se mofara de Alan Pulido y Rodolfo Pizarro, jugadores del Sporting Kansas City y del Inter Miami, respectivamente, de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Vía Instagram, la ex figura de las Águilas del América hizo alusión al hecho de que los implementos de los ex elementos de Chivas y del Monterrey se parecieran al calzoncillo de un luchador.

“Será que compraron sus cubre boca iguales porque querían sentir los 🥚 🥚 de el 🤼‍♂️ luchador ?? 😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍😆 felicidades @alan_pulido17 @rpizarrot No es que preocupe cuánto cuesta si no lo choto q son 😂😂😂😂 2 h”, refirió Santos por la red social.

Sin embargo, la alusión del ex futbolista del América a sus implementos no fue pasada por alto por Pulido y Pizarro.

“Como ves compadre @alanpulido, le hace falta trabajar a mi ‘Negrito’, ¿lo contratas tú para que sea tu secretario o lo agarro yo para que me corte el jardín? Dime para ya darle chamba que ya no sabe ni qué hacer.

“Jajajajajajajaja de mi secretaria no creo hermano, es mucho para él, pero capaz y lo puedo contratar para que me lave el carro, y vaya que no es cualquier carro, hasta sales ganando mi @negrosantos13”, refirieron Pulido y Pizarro.