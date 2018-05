Ante Santos será salir a ganar o no hay final, indica Miguel Herrera

Un rival complicado será Santos Laguna para el América en las semifinales de la Liga MX, y ambos con una historia diferente respecto a su último encuentro, ahora obligados a ganar.

El pasado 28 de abril se enfrentaron en la jornada 17 del Torneo Clausura 2018 con triunfo 1-0 para los de Coapa en el Estadio Azteca, duelo donde, ya clasificados a la Liguilla, se jugaban prácticamente su posición en la tabla.

“Ahora cambia el formato de juego, Santos en ese partido buscaba no perder y estar entre los tres mejores de la tabla, a nosotros ganar nos ponía en segundo o tercero, afortunadamente ganamos y nos mantuvo en segundo. Hoy en día es salir a ganar, si no sales a ganar no hay final”, relató el técnico Miguel Herrera.

En rueda de prensa, el estratega reconoció como un equipo fuerte, sólido y motivado al de la Comarca Lagunera, nivel que mostrará con o sin el artillero Djaniny Tavares, quien está en duda por una lesión en el hombro.

También aplaudió lo hecho por el técnico uruguayo Robert Dante Siboldi, quien recibió la oportunidad de la directiva por su trabajo en fuerzas básicas y tiene al equipo entre los cuatro mejores de la competencia.

“No lo trajeron de fuera, tiene años en la institución, le dieron la posibilidad y la aprovechó al máximo, lo felicito, ha hecho un gran trabajo con Santos, fue líder del torneo un buen rato, tiene al campeón goleador, le ha cambiado la cara al equipo, ha hecho bien las cosas”.

De la historia de ambos clubes en enfrentamientos de Liguilla, pues de cinco ocasiones Santos ha eliminado en cuatro al conjunto azulcrema, el “Piojo” aseveró que eso solo es estadística, como serán los próximos dos encuentros, y “hay que tratar que quede a favor nuestro”.