Ansía Marco Fabián volver a las canchas

MADRID.- El mediocampista mexicano Marco Fabián reconoció que su vida en Alemania lo ha hecho más maduro, sin arrepentimientos por el pasado y con el deseo de regresar a la actividad con el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga.

El jugador jalisciense todavía no ve acción en lo que va del 2017 debido a un problema en la cadera que sufrió en la pretemporada, de diciembre y enero, que hicieron las “Águilas” en Medio Oriente.

“Es difícil; a veces no somos capaces de pensar que esto puede pasar en cualquier momento. Tenía las ganas de estar siempre, sobre todo ahora que vivo uno de mis mejores momentos. La primera semana es muy difícil de asimilar; tengo las ansias de volver (a las canchas)”, declaró.

En entrevista con el diario El País, Fabián consideró que la lesión que sufre “es una lucha con la paciencia; tienes que manejar bien tus pensamientos y cuidar el cuerpo es primordial. Es mejor ausentarse dos meses que perder más después en tu carrera”.

“Preferí hacerme a la idea de que esto iba a ser lento. Apenas voy a cumplir un mes lesionado y estoy cada vez más cerca de regresar”, apuntó.

El seleccionado tricolor valoró el poder mental y respaldo de los suyos para llegar al balompié germano, en el que ha madurado tras vivir momentos complicados en Chivas de Guadalajara, en donde era criticado por sus salidas nocturnas y el mal paso del cuadro tapatío.

“Si me hubiera afectado no estaría donde estoy. Soy una persona mentalmente fuerte; sin duda se salió un poco de control dos o tres veces cuando jugué en Chivas e hice mal las cosas. Quizá, en ese lapso, el equipo no estaba en su mejor momento y la afición me agarró en momentos muy malos”.

Ahora disfruta su experiencia con el Eintracht Frankfurt, equipo que, explicó, juega en “una de las mejores ligas del mundo. No hay que menospreciar otras ligas. España siempre me ha gustado para jugar; caería muy bien en la liga española y también en la italiana”.