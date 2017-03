Andy Murray con dificultades por la forma de jugar de Vasek Pospisil

El tenista escocés Andy Murray, número uno del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), encontró dificultades en los saques y las voleas del canadiense Vasek Pospisil.

Después de caer en segunda ronda en el Masters 1000 de Indian Wells por marcador de 6-4, 7-6, Murray analizó y encontró dificultades en la forma de jugar de su rival.

“Jamás he entrenado ante voleadores en mi carrera y la dificultad no ha venido tanto por el juego de red, sino por mi propio servicio, por no crearme suficientes oportunidades cuando saqué, eso fue el mayor problema esta noche”, mencionó.

A pesar de que los tenistas que optan por el servicio y la volea son menos frecuentes en la actualidad, Andy aseguró que el canadiense demostró que esa táctica no es un recurso muerto.

“Dudo que haya muchos jugadores que crezcan aprendiendo esta variante, no es algo que se practique demasiado, pero si hay jugadores que logran hacerlo a temprana edad, sin duda es un estilo de juego que puede dar buen resultado”, apuntó.

Con la victoria de este sábado por el jugador 129 de la ATP, suma su primer triunfo ante el escocés, que sigue sin ganar el título en Indian Wells.