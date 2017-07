Andrés Guardado ya se siente identificado con los colores del Betis

El mediocampista mexicano Andrés Guardado se mostró ilusionado por ser nuevo jugador del Real Betis Balompié, por lo que mostró su aprecio a la institución.

“Estoy feliz de regresar a la liga española y sobre todo con un gran equipo”, declaró el futbolista, quien proviene del PSV Eindhoven y sabe lo que es jugar en España, tras militar con Deportivo La Coruña y Valencia.

“Es mi primer día y ya empiezo a querer estos colores, aparte se parecen mucho a los mexicanos, que eso está muy bien. Con toda la ilusión del mundo, como si fuera mi primera vez en España, cuando tenía 20 años”, añadió.

Sobre su función en el cuadro bético, Guardado Hernández sabe que el estratega Quique Setién lo vio jugando en PSV como mediocampista con salida y balón controlado, misma labor que desempeñará en esta nueva aventura europea.

“Tengo la experiencia de tres años de jugar ahí con mi antiguo club. Me ha dado la confianza y ahora mismo me siento muy cómodo ahí. Me lo expresó así (el entrenador), que me veía jugando ahí y le gustaba el liderazgo que tengo, cómo leo el futbol”, detalló.

El “Principito” reconoció que su andar en Betis será el reto más importante, “no tengo duda que con la ayuda de los compañeros conseguiremos los objetivos”.