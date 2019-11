Análisis tras parón de ligas

Un rápido análisis de las principales ligas europeas tras otra fecha FIFA, en la cual encontraremos de todo un poco con ligas ya tomando forma, otras aún muy apretadas y otra, que en algún pasado no lejano se jactaba de ser la mejor, hoy al parecer atraviesa por una crisis futbolística tal y como lo atraviesa políticamente.

Premier League

Vaya fin de semana nos ha regalado esta liga que cada fin de semana que pasa se consolida como la más vistosa y mejor organizada.

Con prácticamente un partido digno de final europea, con un escenario único como lo es el Anfield, casa de los Reds y un par de equipos que desde el año pasado han sumado seguidores tanto por su futbol, los sendos directores técnicos que tiene cada uno en el banquillo, pero, sobre todo, por los grandes jugadores que cuenta cada nómina, sí, Liverpool FC frente Manchester City.

Un partido de los llamados de 6 puntos, mucho había en juego pues por un lado están los dirigidos por Jürgen Klopp, invicto en esta temporada 2019/20 (hasta ese momento 10 ganados y un empate) y por otro los Cityzens de Pep Guardiola, con 8 ganados, 1 empate y 2 derrotas (de los peores inicios ligueros de Pep). Y por qué de 6 puntos, matemática pura estimado lector, de ganar el cuadro de Pep se situaría a tan 3 puntos y colocarse segundo lugar en esta disputada temporada pero, si el cuadro que “Nunca camina solo” (You´ll never walk alone) lograba la victoria, se despegaba del pelotón colocándose a 9 puntos del City, situación que a la postre, fue el resultado final, un 3-1 y que, no podía ser de otra forma, con polémica gracias al bendito VAR.

Pero vayamos por partes, con un inicio trepidante por la velocidad y la entrega en cada balón disputado impresa por los 22 jugadores que iniciaron el partido, es más, hasta podría decirse con más ímpetu que inteligencia, sin embargo, hoy día se valoran esta clase de partidos tan intensos; tardando en que se concretaran las jugadas ofensivas por ambos equipos, era un vaivén en el cual tenían tan sólo un objetivo la mente de los jugadores de cada equipo, llevarse la victoria a toda costa.

En una ofensiva del ManCity, dentro del área el balón toca la mano de Trent Alexander-Arnold, lo que hace recuperar la esférica al Liverpool par emprender un rápido contraataque que termina siendo un señor gol con disparo fuera del área por parte de Fabinho y, como era de esperarse, las reclamaciones hacia el árbitro central llegó como un aluvión tanto dentro como fuera de la cancha, segundos de incertidumbre hasta que el VAR decide dar el gol como válido, explota el respetable del Anfield.

Apenas 7 minutos después, minuto 13, otro contragolpe, centro al otro extremo para que cierre con un certero cabezazo el faraón, Mo Salah y aquello era un manicomio y cómo no, ¿por fin se alzará campeón de al Premier League uno de los grandes de Europa? ¿Será este el inicio del fin de su sequía de títulos caseros?

Corrió el partido, como desde un inicio, más ganas que inteligencia y era claro que por parte del City, hacía falta un inamovible para Pep, su capitán, David Silva, un jugador que es capaz de dar esa pausa necesaria en tiempos de cólera, de frenesí, de combinarse con su tocayo de apellido, Bernardo Silva, de dar el espacio y momento exactos a su mago, De Bruyne, pero no, el Chino Silva estaba ausente y por ende, ausente en el cerebro para manejar los hilos dentro de la cancha del Anfield.

Sadio Mané, apenas arrancando el segundo tiempo (minuto 51) dio la puntilla final para colocar momentáneamente los cartones con un incontestable 3-0, con un Pep que parecía resignado a ver cómo una avalancha roja ahogaba a sus caudillos sobre el césped del mítico Anfield.

Pero como nos han acostumbrado en las últimas jornadas este par de equipos que, si algo tienen, es vender cara la derrota y esta vez no fue la excepción pues el City se fue a por todo encontrando una injusta recompensa con sólo un gol a favor, obra de Bernardo Silva y otra mano no marcada que supondría el segundo penal a favor.

Lo cierto es que puede gustar o no el VAR, pero para los románticos de este deporte, con o sin este auxiliar, el futbol sigue dando controversia.

Posterior a esta nutrido y muy personal resumen del fascinante partido entre dichos titanes, la clasificación queda de la siguiente manera: 1) Liverpool 34 pts; 2) Leicester 26 pts: 3) Chelsea 26 pts (bien por Frank Lampard); 4) Manchester City 25 pts; 5) Sheffield United 17 pts.

LaLiga

En esta liga particularmente, es lo opuesto a la anteriormente vista (Premier League), liga otrora la mandamás en Europa y si bien está muy apretada en cuanto a consecución de puntos entre los primeros 10 puestos de la tabla general, sus máximos exponentes dejan más dudas que respuestas por su inconsistencia de resultados, pero sobre todas las cosas, las debilidades mostradas dentro del campo de juego y el run-run continuo en los pasillos de los clubes, en la gradería, la insatisfacción de jugadores importantes, entre otros muchos situaciones que crean dudas, no tranquilidad.

Con Barcelona líder gracias a la diferencia de goles con respecto a su némesis, el Real Madrid, ambos con la contabilidad de 25 puntos a favor, aún sigue sin convencer a extraños ni a propios esta situación de líder y peleando en todos los frentes actuales (Liga y Champions League) y vaya que en ninguna de ambas competencias alguien se atreva a apostarle al cuadro blaugrana como candidato a campeón, y lo dice un culé.

Con un desastroso partido realizado a mitad de semana ante el Slavia Praha en el Camp Nou, se han venido otra vez la ola de comentarios y solicitudes de la salida del Txingurri Valverde del banquillo del Barca, tomando cada vez más fuerza como su sucesor, Ronald Koeman, hoy técnico de la selección neerlandesa y que podría tomar las riendas del club hasta una vez finalizada la Eurocopa 2020, Xavi Hernández, que a pesar de estar pasando las de Caín en Qatar es un reemplazo natural y bienvenido por la legión blaugrana y, uno más que se ha colado cada vez con mayor fuerza, el argentino Marcelo “Muñeco” Gallardo, el técnico de River Plate, equipo con el que ha ganado absolutamente todo y está a tan sólo unos días de disputar una nueva final de la Copa Libertadores.

Con la presión a cuestas tras un partido lamentable ante Slavia Praha, que dicho sea de paso, grandes actuaciones hizo el equipo checo tanto localmente como de visita en esta llave que los emparejó contra el FC Barcelona y que a poco le supieron los empates; el Barca tuvo que echar mano nuevamente de un Messi, (como lo describiera el gran Roberto Gómez Junco, INCONMESSIRABLE) que cada vez parece más un soldado solitario tirando hacia adelante no de una carretilla, sino de un buque de dimensiones similares a las de Titanic, pues si no es él, ¿quién levanta la mano para unírsele y ser el salvador de un cúmulo de tantos errores en todos los niveles? ¿Cuál es el problema?, sencillo, Messi pasa la treintena de años, cada partido que pasa es uno menos a su grandísima carrera llena de éxitos, triunfos, campeonatos, noches mágicas y también, de sinsabores.

Por otra parte, el Real Madrid, que si bien aplastó tanto al Galatasaray (6-0) como al Leganés (5-0), ambos jugados en el Santiago Bernabéu, aún no cuaja en la hinchada merengue el funcionamiento del equipo dirigido por Zinedine Zidane, que sea dicho de paso, pareciera tener tantas vidas como un gato, pues en momentos que parecer tener más de pie y medio fuera del banquillo blanco, tiene un par de goleadas que le otorgan oxígeno para otro 2 ó 3 partidos más y así sucesivamente.

Sin lugar a dudas, para este par de equipos, ha sido uno de los peores inicios de liga en décadas y aún así, les da para liderar la clasificación general, con un Atlético de Madrid que se rehúsa a respirarles en la nuca colocándose con 24 puntos en el 3er lugar, a sólo un punto de distancia y con una remontada que deja entrever que ese equipo Colchonero aguerrido y con el cuchillo entre los dientes, se niega a perecer y como de entre las cenizas, resurgir cual Ave Fénix y ver si de una vez por todas, termina con la dictadura blaugrana en esta liga española.

Por su parte Sevilla, los vascos, Real Sociedad y Athletic de Bilbao, Getafe y Granada aún en la pelea, estos dos últimos más rezagados de los punteros, situación que se presumía más previsible; espero equivocarme.

En cuanto a lo que sucede en el club blaugrana, se requiere de un espacio en particular para desmenuzar lo que sucede en el entorno de dicho club, pues son varias las aristas que deben analizarse con objetividad y poder entender qué es lo que sucede con este equipo que no pareciera, pero tiene toda la pinta de tener una enfermedad crónica y terminal, también espero equivocarme, pero esta vez, lo dudo.

Bundesliga

Esta liga no quiere dejar de sorprendernos en su casi primer tercio de temporada cumplido, hecho que en lo personal agradezco y poder contar con un guion diferente, innovador al de las últimas temporadas en el cual no salimos de un simple monólogo estelarizado por el gigante bávaro, Bayern München.

Hoy día, tenemos un guion en el cual tenemos más actores, no solamente los principales, sino con actores secundarios y de soporte que ayudan en demasía a contar con una obra intrigante, llamativa y que muchos, esperan sea con un final inesperado, digno de un thriller de época.

Y porqué comento esto, debido a que, tras 11 jornadas disputadas, tenemos un Mönchengladbach liderando la justa con 25 puntos, muy de cerca el RB Leipzig con 21 puntos empatando con Bayern München y Friburg, detrás de ellos en el 5to lugar, Hoffenheim con 20 puntos y en sexto, un desilusionante Borussia Dortmund con 19.

Porqué establezco como decepcionante al representante de Dortmund, simple estimado lector, hicieron entre 5 y 6 incorporaciones al plantel para pelear por el título y en liga fueron borrados, vapuleados por su eterno rival, Bayern München, con un escandaloso 4-0 y así, simplemente no se puede aspirar a lograr el título en una liga de tanta exigencia.

Si bien tuvo un partido revitalizante ante el Internazionale de Milan en la Champions League ganando por 3-2 el fin de semana se llevaron un batacazo que será difícil de superar, mas no imposible.

Así entonces estimado lector, en espera que les guste este espacio de opinión abierta, nos leemos en breve.

¡Hasta pronto!