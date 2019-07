Americanistas asisten a firma de autógrafos de Oribe Peralta con Chivas

Aficionados del América se dieron cita en una tienda deportiva de Guadalajara donde Oribe Peralta (refuerzo de Chivas), daba una firma de autógrafos.

Seguidores acudieron al evento encabezado por Oribe Peralta dejando de lado que ahora pertenece al equipo rival.

“Es un excelente jugador, tengo mucho que agradecerle como su aficionado, vengo a tomarme la foto con él, es mi ídolo.”

“Traigo mi playera del América para que me la firme”, dijo uno de los americanistas a la agencia Pressport.

Oribe Peralta quedo sorprendido con el recibimiento por parte de la afición rojiblanca.

“La verdad es que no, no lo esperaba, ha sido una recepción muy cálida, toda la gente que me he topado en la calle, ahora en la firma (de autógrafos) me han mostrado su cariño y les agradezco profundamente que me traten de esa forma”, señaló Peralta.

Ahhh caray… Es tanta la euforia por la firma de autógrafos de Oribe Peralta con @PUMAmexico, que hasta aficionados del América están para que les firme sus playeras 🙃@pumafootball pic.twitter.com/cFkxLpsB4g — MedioTiempo (@mediotiempo) July 12, 2019

