América fuerte, mas no favorito: ‘Piojo’

Si bien Miguel Herrera, técnico del América, reconoció que ve fuerte a su equipo, descartó sentirse favorito para eliminar al Santos y llegar a la final del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

“Veo al equipo fuerte, pero los cuatro que estamos en semifinales es porque hicimos bien las cosas”, indicó, en conferencia de prensa, en Coapa.

Reiteró que “los cuatro estamos ahí porque lo hicimos bien; de repente, nosotros lo hicimos ver más fácil porque hicimos bien las cosas; el equipo fue contundente (ante Pumas), pero el que llega a semifinales no creo que haya mucha diferencia; todos están inmersos en pasar esta llave para la final”.

La prensa y los aficionados, dijo, son quienes hacen favorito a un equipo, situación que no cuenta cuando están en la cancha; “si entras con dos goles a favor, por ser favorito, sí pesa, pero no cuenta; empezamos de cero los dos y con mucha ilusión de llegar a la final”.

Interrogado sobre la experiencia que tiene, como estratega, en liguillas respecto a Robert Dante Siboldi (Santos), Hernán Cristante (Toluca) y Diego Cocca (Tijuana), dejó en claro que lo más que puede hacer es decirle a sus pupilos cómo jugar, pero que en la cancha serán 11 contra 11, por lo cual descartó que tenga algún peso específico.

“Hoy en día se quedó fuera el que tiene más experiencia, el ‘Tuca’ (Ricardo Ferretti); puedes tener una idea, saber cómo se juegan los partidos, transmitirlo, pero, al final, los jugadores no piensan si el técnico de enfrente tiene más o menos experiencia; ellos van a jugar; me parece que eso no pesa tanto”, abundó.

América, que juega como local los sábados por la noche, cambió su juego para el domingo, ante Santos, por cuestiones comerciales, reveló el “Piojo”, situación que en nada afectará el desarrollo de la serie ante el cuadro de la Comarca Lagunera.

“No pasa nada; fue un día; no les dimos 15 de descanso (a Santos); sabíamos que podía ser; ya lo veníamos hablando de que podrían cambiar a jueves y domingo; no es algo que no tuviéramos en mente; así lo decidió la directiva con el socio comercial; no pasa nada. A los socios debes tenerlos contentos; son parte de los grandes ingresos”.

Finalmente, del apoyo de la afición al equipo, aseveró que durante toda la temporada lo han manifestado y que así lo mostraron el sábado anterior, ante Pumas, donde había más de 65 mil espectadores, aunque el estadio no se llenó.

“La afición hace su papel; de repente decir que no se llena el Azteca… contra Pumas entraron 65 mil; cualquier estadio estaría repleto hasta las lámparas; con eso llenamos unos tres estadios; no hay otro estadio en México que tenga esa capacidad; el nuestro estaba tres cuartos; tenemos que entender las circunstancias”, hizo notar Herrera.