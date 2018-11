América ajeno a ‘pacto de caballeros’: Herrera

Si bien Miguel Herrera dijo desconocer qué indaga la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en el futbol mexicano, dejó en claro que en el América ya se terminó el “pacto de caballeros”.

Luego de la investigación que abrió el ya citado órgano a clubes del balompié mexicano, uno de ellos las Águilas, “El Piojo” fue inquirido en rueda de prensa sobre el tema.

Así las cosas, aseguró desconocer qué pasa.

“A mí, esas cosas administrativas dejaron de importarme hace rato; tengo que trabajar en lo deportivo; no sé ni qué está pasando ni he preguntado; no sé qué están investigando o por dónde viene la investigación”, comentó.

Aseveró que lo único que le interesa en el cuadro azulcrema es lo deportivo, pues eso es lo que le permitirá mantener su trabajo, “entonces, no tengo idea”.

De la investigación sobre posibles prácticas monopólicas de clubes en la Liga MX, particularmente del llamado “pacto de caballeros”, manifestó que en el cuadro azulcrema dejó de existir tal.

“En América, los últimos que se fueron se les dio su carta, estaba ahí, y ahora no sé qué está pasando.

“Todos (los que salieron) se contrataron sin necesidad de venderlos porque no tenían contrato; los que salieron se les dio su carta”, remarcó.

Reiteró que quienes salieron de la institución azulcrema, como José “Chepe” Guerrero, Erick “Puma” Pimentel, Osmar Mares y Martín Zúñiga, lo hicieron con total libertad y sin negociación de por medio con el club.

“Se fueron sin contrato; no hubo ninguna negociación con América; para el club se acabó (‘el pacto de caballeros’); no me interesa saber si en otros equipos hay esa situación”, concluyó.