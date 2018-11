Alvarado sin medias tintas: ‘Cruz Azul es el rival a vencer’

El delantero Roberto Alvarado afirmó que Cruz Azul es el rival a vencer en el cierre de la fase regular del torneo Apertura 2018 de la Liga MX, así como en la liguilla.

Ante los medios de comunicación, manifestó que la Máquina quiere culminar de excelente forma el semestre y que anhela que sus seguidores se sientan orgullosos del cuadro de La Noria.

“Cruz Azul es el rival a vencer. Todos los equipos pensarán de diferente manera, pero Cruz Azul ha estado trabajando bien.

“Queremos que la afición se sienta orgullosa de este equipo e ir por la liga”, comentó Alvarado.

Con 30 unidades, el equipo cementero es líder del certamen, hecho que motiva a la institución, de ahí que tenga en mente culminar en lo más alto de la clasificación para recibir los partidos de vuelta, como locales, en el Estadio Azteca una vez que se dispute la “fiesta grande”.

Alvarado indicó que el objetivo es ganar los dos partidos que faltan y terminar líderes para la liguilla, por lo que, puntualizó, “hay que cerrar bien y cerrar como primeros para recibir la vuelta en casa; sí somos un rival a vencer, pero el resto de los equipos desean hacer su trabajo”.

Valoró el trabajo que han realizado el director técnico portugués Pedro Caixinha y el director deportivo Ricardo Peláez para que el plantel de Cruz Azul aspire a títulos.

Por ahora, el de la Copa MX ya está en sus vitrinas y se enfocan en romper la racha de más de 20 años sin conseguir el campeonato liguero.

“La exigencia que ellos (Caixinha y Peláez) nos piden día a día para no relajarnos; damos lo máximo en los entrenamientos; desde que llegué aquí me ha exigido; él nos da confianza a todos; es un excelente entrenador; ojalá se quede mucho tiempo aquí”, resaltó el “Piojo” Alvarado de su estratega.

La Máquina recibirá, este fin de semana, a Lobos BUAP por la décima sexta jornada del Torneo Apertura 2018.

Mientras, antes de afrontar la liguilla cerrará la fase regular ante Monarcas Morelia en suelo purépecha.

FUE VÍCTIMA DE ‘CABALLEROS’

Debido a que fue su víctima, Roberto Alvarado anhela que se elimine el denominado “Pacto de Caballeros”, para que a varios futbolistas se les abran las puertas para jugar en cualquier club sin inconveniente alguno.

“Tuve compañeros que por el ‘pacto de caballeros’, pues, dejaron de jugar; es muy bueno que se esté investigando para que se quite el ‘pacto de caballeros’; a muchos yo creo que muchas veces les han truncado la carrera por el ‘pacto de caballeros’ y ojalá se quite”, mencionó en conferencia de prensa.

Recordó que “tenía 15 años cuando me pasó; nadie se me acercó y por el tema del ‘pacto de caballeros’ tuve que regresar a Celaya, que a lo mejor me hizo bien porque me fue bastante bien en Celaya y de ahí brincar a Primera División. Al final de cuentas es una experiencia que se queda y qué bueno que me pasó en ese momento, la verdad”.

Alvarado insistió en que será notable que dicho acuerdo, que no cumple con las normativas de FIFA, desaparezca del balompié mexicano, toda vez que, precisó, casi siempre evita que cualquier jugador pueda fichar en el equipo que más le convenga debido a que su club de formación siempre suele pedir alguna cantidad económica, lo que entorpece las negociaciones.

“Yo creo que es muy bueno, la verdad (que se acabe con el ‘Pacto de Caballeros’). Es que a mí una vez me pasó eso cuando estaba en Celaya e iba ir a Necaxa, y por el ‘pacto de caballeros’ no me pude quedar y es muy bueno que se esté haciendo, pues por ese tipo de cosas hay muchos jugadores que se quedan sin jugar”.

El futbolista de La Máquina enfatizó que “si se quita tendrán más oportunidades en otros equipos; lo veo bien para que jugadores mexicanos o cualquier jugador tenga más oportunidad de jugar en cualquier equipo”.