Almeyda ve a México campeón del mundo

GUADALAJARA.- El técnico de Chivas, el argentino Matías Almeyda, aseguró que cree tanto en el futbolista mexicano que considera que la selección nacional tendría la posibilidad de ganar la Copa del Mundo, aunque lamentó que el exceso de extranjeros en la Liga MX cierre puertas a los jóvenes.

“México tiene equipo para ir al Mundial a ganarlo, a ganar la Copa del Mundo”, comentó el estratega en rueda de prensa, en la que pidió un cambio de mentalidad y creer en el futbolista local, como lo hacen en el “Rebaño Sagrado”.

“Creo, en verdad, en el mexicano; creo en cómo están preparados. Tengo un dueño (Jorge Vergara) que cree muchísimo en los mexicanos, pero que es criticado, que ha hecho una escuela para cambiar el tipo de mentalidad porque vive hablando del éxito”, dijo.

Y aunque Chivas es un equipo en el que sólo juegan mexicanos y Almeyda no tiene la necesidad de buscar extranjeros, comentó que en caso de estar en otro conjunto sólo tendría dos o tres foráneos, pues reiteró su confianza en el jugador local y criticó a los técnicos que prefieren al jugador de fuera.

“Si estuviera en otro equipo buscaría sólo dos extranjeros o tres; el problema son los técnicos mexicanos, que creen en el extranjero, conocen y contratan siempre extranjeros; está ahí donde el futbol mexicano no va a cambiar nunca; al traer tantos extranjeros siempre es lo mismo; están cerrando posibilidad a muchos mexicanos”.

Agregó que esa situación no depende sólo de los estrategas, pues, en ocasiones, los dueños de los clubes y otros directivos son quienes llevan a esos extranjeros, y también dio la solución al problema.

“Esto no sólo es entrenador; es parte de los dueños, del director deportivo; hay mucha gente; no es de uno; es de muchos; el día que lo quieran cambiar lo pueden hacer fácil: No contratan y sacan de fuerzas básicas; no es tan complicado”.